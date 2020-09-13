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Spor

Maç sonucu: Antalyaspor 2-0 Gençlerbirliği

Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmasında Antalyaspor evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı. 2-0 maçtan galip ayrılan Akdeniz ekibi, ilk kez Gençler karşısında üç puan ile ayrıldı.

13 Eylül 2020 Pazar 22:19 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 22:19
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Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller, 41. dakikada Bünyamin Balcı ve 77. dakikada kaptan Hakan Özmert'ten geldi.,

Antalyaspor ile Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde üçüncü kez açılış haftasında karşılaştı. Akdeniz ekibi, daha önce 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldığı Gençlerbirliği'ni ilk kez mağlup etti.

Öte yandan Antalyaspor, iç sahada başladığı son 5 Süper Lig sezonuna gol yemeden start vermeyi başardı.

Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacakken, Gençlerbirliği ise evinde Konyaspor'u konuk edecek.

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