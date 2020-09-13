Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller, 41. dakikada Bünyamin Balcı ve 77. dakikada kaptan Hakan Özmert'ten geldi.,
Antalyaspor ile Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde üçüncü kez açılış haftasında karşılaştı. Akdeniz ekibi, daha önce 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldığı Gençlerbirliği'ni ilk kez mağlup etti.
Öte yandan Antalyaspor, iç sahada başladığı son 5 Süper Lig sezonuna gol yemeden start vermeyi başardı.
Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacakken, Gençlerbirliği ise evinde Konyaspor'u konuk edecek.