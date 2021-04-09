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Spor

Maç sonucu: AX Armani Exchange Milan 98-75 Anadolu Efes

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 34. ve son haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımına 98-75 mağlup oldu.

AA09 Nisan 2021 Cuma 23:33 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 23:33
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Ligde play-off'a kalmayı garantileyen iki takım, Milano kentindeki Mediolanum Forum'da karşı karşıya geldi.

Maça iyi başlayan AX Armani Exchange Milan, ilk çeyreği 29-19 önde geçerken soyunma odasına da 49-39 üstün girdi.

İkinci devrede aradaki farkı açan ev sahibi ekip, üçüncü çeyreğini 78-56 önde bitirdiği karşılaşmayı 98-75 kazandı.

Anadolu Efes, normal sezonu 22 galibiyet ve 12 yenilgiyle 3. sırada tamamladı.

Lacivert-beyazlı takımın play-off'taki rakibi, devam eden Barcelona-Bayern Münih mücadelesinin ardından belli olacak.

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