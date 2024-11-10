Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Düşük tempoda oynanan mücadelede gol çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Başakşehir ve Beşiktaş zaman zaman rakip kaleye çok adamla gitmek istedi ancak sonuç almakta başarılı olamadılar. Galatasaray ve Kasımpaşa'ya kaybettikten sonra Başakşehir deplasmanına mutlak galibiyet için çıkan Beşiktaş, istediği sonucu alamadı.

Beşiktaş gibi ligde son dönemde istediği sonuçları alamayan ve dört haftalık galibiyet hasretine son vermek isteyen Başakşehir, hayalini gerekleştiremedi ve serinin beş maça çıkmasına engel olamadı.

BEŞİKTAŞ PUAN DURUMUNDA GERİDE

Bu beraberliğin ardından Beşiktaş puanını 21 yaptı ama lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde kaldı. Beşiktaş, 26 puanla ikinci sırada olan Fenerbahçe'nin 5 puan gerisine düştü. Başakşehir puanını 16'ya yükseltti.

Milli aranın ardından Beşiktaş, Göztepe'yi ağırlayacak. Başakşehir, Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları müsabakaya göre 11'de tek değişiklik yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Malmö'yü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın başlangıç kadrosunda yer alan Cher Ndour'u kulübeye çeken Hollandalı teknik adam, Al Musrati'yi oyuna sürdü.

Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Van Bronckhorst, savunma hattını Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Arthur Masuaku dörtlüsünden kurdu.

Orta sahanın merkezinde Al Musrati ve Gedson Fernandes ikilisine şans veren siyah-beyazlı çalıştırıcı, hücum hattında Ernest Muçi, Rafa Silva, Joao Mario ve Semih Kılıçsoy'u oynattı.

AL MUSRATİ 8 MAÇ SONRA 11'DE

Cher Ndour'un yerine başlangıç kadrosunda yer alan Al Musrati, 8 müsabaka sonra 11'de sahaya çıktı.

En son 26 Eylül tarihinde Ajax ile deplasmanda oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında 11'de yer alan tecrübeli oyuncu, bu süreçte 5 karşılaşmada hiç oynayamazken 3 müsabakada oyuna sonradan girdi.

Sakatlığı nedeniyle Eintracht Frankfurt, Kayserispor ve Gaziantep FK maçlarında görev yapamayan siyah-beyazlı oyuncu, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında kadroda olmasına rağmen görev alamadı.

Al Musrati; Olimpik Lyon, Malmö ve Konyaspor maçlarında da oyuna sonradan girdi.

RASHİCA YEDEKLER ARASINDA

Kosova Milli Takımı'ndan sakat döndükten sonra uzun süre forma giyemeyen Milot Rashica, Başakşehir karşılaşmasına da kulübe de başladı.

Konyaspor, Olimpik Lyon, Galatasaray ve Kasımpaşa müsabakalarında görev yapamayan siyah-beyazlı oyuncu, Malmö maçının son 18 dakikasında oyuna girdi.

Rashica, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un tercihiyle maça kulübede başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Svensson, sağ kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktası yakınında topla buluşan Rafa Silva'nın bekletmeden vuruşunda kaleci Muhammed topu çıkardı.

15. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahasına ortaladığı top savunmadan döndü. Ceza sahası yayı üzerinde topu göğsüyle kontrol eden Piatek'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

45+3. dakikada Gedson Fernandes'in ceza sahasına çevirdiği topta Semih Kılıçsoy'un vuruşu az fakla yandan dışarı gitti.

69. dakikada ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Joao Mario'nun sert şutunda meşin yuvarlak yandan az fakla auta çıktı.

74. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Onur Ergün, pasını ceza sahasında bulunan Duarte'ye çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda savunmaya temas eden top üstten az farkla kornere gitti.

Hakemler: Turgut Doman, Abdullah Bora Özkara, Bilal Gölen

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Berat Özdemir (Kemen dk. 77), Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner (Onur Ergün dk. 63), Crespo (Berkay Özcan dk. 62), Serdar Gürler (Figueiredo dk. 83), Piatek (Keny dk. 83)

Yedekler: Deniz Dilmen, Ömer Faruk Beyaz, Djalo, Emre Kaplan, Davidson

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Muçi (Mustafa Erhan Hekimoğlu dk. 86), Rafa Silva, Joao Mario (Salih Uçan dk. 86), Semih Kılıçsoy (Rashica dk. 66)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Zaynutdinov, Ndour, Can Keleş, Emrecan Terzi

Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst

Sarı kartlar: Crespo, Opoku, Muhammed Şengezer (Başakşehir), Gedson Fernandes, Svensson, Mert Günok (Beşiktaş)