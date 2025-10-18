Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, milli ara sonrası sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Siyah beyazlılar, 1-0 öne geçtiği maçtan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı ve aranın ardından lige puansız döndü.

Beşiktaş'ın golünü 47. dakikada milli futbolcu Cengiz Ünder kaydetti. Gençlerbirliği'nin golleri ise 79'da Jurasek (K.K) ve 82'de Tongya'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, zirve yarışında bir kayıp daha yaşadı ve 13 puanda kaldı. Gençlerbirliği ise puanını 8'e yükselterek rahat bir nefes aldı.

CENGİZ ÜNDER YİNE FİLELERİ HAVALANDIRDI

Süper Lig'de Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Siyah beyazlılarda milli futbolcu Cengiz Ünder, maçın 47. dakikasında sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Cengiz Ünder, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 28 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlığını atlatan ancak hazır olmayan El Bilal Toure'nin yerine 11'de görev aldı.

Cengiz Ünder, mücadelenin 47. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü attı. 28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla 2. golünü atmış oldu.

RIDVAN YILMAZ 1259 GÜN SONRA YENİDEN

Beşiktaş'ta sol bekte görev yapan Rıdvan Yılmaz, bu sezon Gençlerbirliği mücadelesiyle ilk kez 11'de maça başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Çek futbolcu David Jurasek'in yerine sezon başında yeniden siyah-beyazlı takıma dahil olan Rıdvan Yılmaz'ı sol bekte görevlendirdi.

Bu sezon sadece Göztepe maçında forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, ilk kez 11'de görev aldı.

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, 1259 gün sonra Tüpraş Stadı'nda ilk 11'de maça çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Gençlerbirliği atağında ceza sahası dışı sağ çaprazından Zuzek'in yerden çektiği şutta top yandan dışarı çıktı.

36. dakikada Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra kale önüne çevirdiği pasa gelişine ayak içiyle vuran Abraham'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

39. dakikada Rafa Silva'nın ara pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Cengiz Ünder'in plase vuruşunda kaleci Erhan Erentürk topu çeldi. Pozisyonun devamında meşin yuvarlağa müsait durumdaki Abraham hamle yaptı ancak top kaleyi bulmadı.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

47. dakikada sol taraftan hareketlenen Orkun Kökçü, pasını Rafa Silva'ya aktardı. Rafa'nın ceza yayının gerisinden verdiği ara pasla sağ taraftan savunmanın arkasına sarkan Cengiz Ünder'in çapraz pozisyonda yerden yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 1-0

61. dakikada Gençlerbirliği'nin orta sahada şekillenen atağında Ndidi, rakibine baskı yaparak topun sahibi oldu. Seken meşin yuvarlağı alan Cengiz, daha sonra pasını Rafa Silva'ya verdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Erhan iki hamlede topun sahibi oldu.

79. dakikada Oğulcan'ın ara pasında sağ taraftan ceza sahasına giren Pedro Pereira'nın son çizgiye inip içeriye ortaladığı top ön direkte Jurasek'in omuzuna çarparak ağlara gitti. 1-1

81. dakikada kendi yarı sahasında topla buluşan Daryl Franco, bir süre meşin yuvarlakla ilerledikten sonra pasını Göktan'a verdi. Sol taraftan ceza alanına giren Göktan Gürpüz çalım denerken savunmanın müdahalesi sonrası top Daryl Franco'nun önünde kaldı. Altıpas önünde Franco'nun yerden yaptığı vuruş kaleci Mert'in bacak arasından filelerle buluştu. 1-2

90+6. dakikada Jurasek'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada ön direğe hareketlenen Jota Silva'nın vuruşunda kaleci Erhan sağına uzanarak topu direk dibinden oyun alanına çeldi.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Samet Çiçek, Suat Güz

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz (David Jurasek dk. 78), Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Vaclav Cerny (Mustafa Erhan Hekimoğlu dk. 46), Cengiz Ünder (Milot Rashica dk. 71), Tammy Abraham (Jota Silva dk. 79)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Salih Uçan, Kartal Kayra Yılmaz, Devrim Şahin

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pedro Pereira, Dimitris Goutas, Thalisson, Matej Hanousek, Zan Zuzek (Metehan Mimaroğlu dk. 59) Ayotomiwa Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz (Sinan Osmanoğlu dk. 90), Oğulcan Ülgün, Daryl Franco (Kevin Csoboth dk. 88), M'Baye Niang

Yedekler: Gökhan Akkan, Mario Ricardo Silva Velho, Abdurrahim Dursun, Henry Onyekuru, Samed Onur, Fıratcan Üzüm, Furkan Özcan

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Cengiz Ünder (dk. 47) (Beşiktaş), David Jurasek (dk. 79 k.k.), Daryl Franco (dk. 81) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Pedro Pereira, Daryl Franco, Erhan Erentürk, M'Baye Niang (Gençlerbirliği), Emirhan Topçu, Tiago Djalo (Beşiktaş)