Trendyol Süper Lig 11. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Kasımpaşa 3-1 kazandı.

Beşiktaş, 45+3. dakikada Ernest Muçi ile 1-0 öne geçti. Kasımpaşa, Claudio Winck ile 54. dakikada eşitliği yakaladı. Konuk ekip 70. dakikada Aytaç Kara ile 2-1 öne geçti. Son bölümde konuk ekip Mamadou Fall ile bir gol daha buldu ve skoru 3-1'e getirdi. Maçta başka gol çıkmadı ve siyah beyazlı takım sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş'ta 28. dakikada sarı kart gören Emirhan Topçu, Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.

Kasımpaşa'da Nuno Da Costa 65 ve 90+2. dakikalarda gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

SAHASINDA İLK KEZ MAĞLUP OLDU

Ligde ilk mağlubiyetini aldığı Galatasaray maçının ardından Beşiktaş, ligde üst üste ikinci kez kaybetti. Namağlup unvanını geçen hafta kaybedeb siyah beyazlılar, bu sonuçla bu sezon sahasında da ilk kez mağlup oldu.

Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 20 puanda kaldı ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 8 oldu. Kasımpaşa ise 14 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Başakşehir ile oynayacak. Kasımpaşa ise Kayserispor'u ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda yapılan müsabakaya Mert Günok, Onur Bulut, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ilk 11'iyle çıktı.

Yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Moatasem Al Musrati, Salih Uçan, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Can Keleş ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Van Bronckhorst, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenildikleri derbinin başlangıç kadrosunda yer verdiği oyunculardan Ersin, Svensson ve Mario'yu yedeğe çekti. Hollandalı çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Mert, Onur ve Muçi'yi ilk 11'de görevlendirdi.

KALE, SAKATLIĞINI ATLATAN MERT GÜNOK'A EMANET

Beşiktaş'ta iyileşen kaleci Mert Günok, 2 maç sonra formasına kavuştu.

Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapılan müsabakada omzundan sakatlanan milli file bekçisi, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon ve ligde Galatasaray karşılaşmalarında görev yapamamıştı.

ONUR BULUT, BU SEZON İLK KEZ 11'DE

Siyah-beyazlı ekipte 30 yaşındaki futbolcu Onur Bulut, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Bu sezon bir maç dışında başlangıç kadrosunda savunmanın sağında Svensson'u tercih eden Giovanni van Bronckhorst, bu mevkide ilk kez değişikliğe gitti ve Onur Bulut'a görev verdi.

Onur, 9 karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 2 futbolcu, Kasımpaşa mücadelesinin kadrosuna alınmadı.

Sakatlıkları nedeniyle tüm kulvarlarda oynanan son 3 maçta forma giyemeyen Milot Rashica ile Gabriel Paulista, hazır olmadıkları gerekçesiyle kadroya dahil edilmedi.

Bu 2 oyuncunun yanı sıra Jean Onana da son 3 karşılaşmada olduğu gibi kadroda yer bulamadı.

TFF'Yİ SESSİZ PROTESTO

Siyah-beyazlı taraftarlar, Galatasaray derbisindeki hakem kararları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) protesto etti.

Taraftarların Çarşı'dan Tüpraş Stadı'na kadar gerçekleştirdikleri sessiz yürüyüşe, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar da katılarak destek verdi.

Mete Vardar, yaptığı açıklamada, "Milyonlarca taraftarımızın içinde fırtınalar kopuyor. Ancak bu kadar sessiz olabiliyoruz." diye konuştu.

Bu arada Tüpraş Stadı'nda yapılan yeni ışıklandırma sistemi, ilk kez Kasımpaşa maçında kullanıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Rafa Silva'nın pasında sol kanatta topla buluşan Ernest Muçi, ceza sahası içi sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya da çarpıp kaleci Andreas Gianniotis'de kaldı.

22. dakikada Arthur Masuaku kullandığı hatalı taç atışında topu önünde Nuno da Costa, ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

34. dakikada sağ taraftan Claudio Winck'in yerden içeri çevirdiği topu Emirhan Topçu ayağıyla uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza sahası dışına açılan topa Haris Hajradinovic'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

41. dakikada kendi yarı alanından sol çaprazdan ceza sahasına giren Ciro Immobile'nin vuruşunda kaleci Andreas Gianniotis topu kornere çeldi.

45+3. dakikada sol taraftan Arthur Masuaku'nun ortasında arka direkte Ernest Muçi topu ağlara gönderdi. 1-0