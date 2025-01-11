Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Serdar Topraktepe'nin ekibi Beşiktaş, evinde Volkan Demirel'in yönetimindeki Bodrum FK'yi 2-1 mağlup etti.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta Beşiktaş'ın gollerini 32. dakikada Cher Ndour ve 40. dakikada Ciro Immobile kaydetti.

Bodrum FK'nin tek golünü ise 90+4'te George Puscas kaydetti.

HASRETİ BİTİRDİ

Bu sonuçla birlikte ligde 3 maçtır kazanamayan Beşiktaş galibiyet hasretine son verirken puanını da 30'a yükseltmiş oldu.

Öte yandan galibiyet hasreti 3 maça yükselen Bodrum FK ise 15 puanla küme düşme hattında kalmaya devam etti.

Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş sahasında Samsunspor'u konuk ederken, Bodrum FK deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Sipay Bodrum FK'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, oynadıkları son maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda yapılan müsabakaya Mert Günok, Onur Bulut, Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Ernest Muçi, Joao Mario ve Ciro Immobile ilk 11'iyle başladı.

Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Moatasem Al-Musrati, Milot Rashica, Salih Uçan, Alex Oxlade-Chamberlain, Semih Kılıçsoy, Emirhan Topçu, Jean Onana, Can Keleş ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Teknik sorumlu Topraktepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Net Global Sivasspor'u deplasmanda 1-0 yendikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre biri zorunlu olmak üzere 2 değişikliğe gitti.

Serdar Topraktepe, Sivas'ta ilk 11'de tercih ettiği oyunculardan Semih'i yedeğe çekerken, Jonas Svensson ise sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Topraktepe, bu futbolcuların yerine Onur Bulut ve Immobile'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

TARAFTAR MAÇA İLGİ GÖSTERMEDİ

Siyah-beyazlı takımın Sipay Bodrum FK ile oynadığı maçta tribünlerin büyük kısmı boş kaldı.

Ligde oynadığı son 9 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş'ta taraftarlar, müsabakaya ilgi göstermedi.

GEDSON FERNANDES OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Gedson Fernandes, Bodrum FK maçının 23. dakikasında sakatlanarak oyundan alındı.

İkili mücadelede kafasına aldığı darbe sonrası sağlık ekiplerini isteyen Gedson, sağlık ekiplerinin kontrolünde oyun alanını terk etti.

Beşiktaş'ta Gedson'un yerine Al-Musrati oyuna dahil oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Musah Mohammed'in pasında topla buluşan Fredy'nin ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

25. dakikada savunma arkasında topla buluşan Gökdeniz'in ceza sahası içine girdikten sonra sol çaprazdan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.

32. dakikada Muçi'nin pasında ceza sahası içinde sağ taraftan çizgiye kadar inen Rafa Silva'nın ortasında kale önünde Ndour kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0

40. dakikada Zaynutdinov'un savunma arkasına uzun pasında topa hareketlenen Onur Bulut'un ortasında Immobile topu ağlara gönderdi. 2-0

45+2. dakikada Fredy'nin sol taraftan kullandığı kornerde ön direkte Immobile'nin ters vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Mert son anda çeldi. Pozisyonun devamında Seferi'nin vuruşunda Mert meşin yuvarlağı bir kez daha uzaklaştırdı.

62. dakikada sol taraftan yapılan ortada yakın kale direği dibinden Taylan'ın şutunda kaleci Mert topu çeldi.

81. dakikada Rashica'nın sağ taraftan içeri çevirdiği topta Immobile'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan gelişine sert vuruşunda kaleci Sousa'nın meşin yuvarlağı çeldi.

86. dakikada Fredy'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta barajdan seken top üst direğe de çarparak dışarı çıktı.

90+4. dakikada Fredy'nin sol taraftan ortasında Puscas'ın kale sahası çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

90+12. dakikada Salih Uçan'ın sol çaprazdan sağ ayak ile kullandığı serbest vuruşta top uzak kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Serkan Olguncan, Bilal Gölen

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Bahtiyar Zaynutdinov, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes (Al-Musrati dk. 25), Rafa Silva (Salih Uçan dk. 89), Ernest Muçi (Milot Rashica dk. 62), Joao Mario (Semih Kılıçsoy dk. 70), Ciro Immobile (Mustafa Hekimoğlu dk. 89)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Alex Oxlade Chamberlain, Emirhan Topçu, Jean Onana, Can Keleş

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Bodrum FK: Diogo Sousa, Ondrej Celustka (Üzeyir Ergün dk. 68), Arlind Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Zdravko Dimitrov dk. 46), Taylan Antalyalı, Musah Mohammed (George Puscas dk. 77), Gökdeniz Bayraktar (Pedro Teixeira dk. 68), Fredy, Ege Bilsel, Taulant Seferi (Celal Dumanlı dk. 77)

Yedekler: Gökhan Akkan, Samet Yalçın, Ahmet Aslan, Christophe Herelle, Oğulcan Başol

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Cher Ndour (dk. 32), Ciro Immobile (dk. 40) (Beşiktaş), George Puscas (dk. 90+4) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Rafa Silva (Beşiktaş) Ali Aytemur (Bodrum FK)