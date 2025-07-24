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Spor

MAÇ SONUCU: Beşiktaş 2-4 Shakhtar Donetsk

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup oldu. Siyah beyazlılar bu sonuçla Polonya'da oynayacağı rövanş maçı öncesi tur şansını zora soktu.

Haber Merkezi24 Temmuz 2025 Perşembe 17:39 - Güncelleme:
MAÇ SONUCU: Beşiktaş 2-4 Shakhtar Donetsk
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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, 2. eleme turu ilk maçında sahasında Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaştı. Siyah beyazlılar, maçı 4-2'lik skorla kaybetti ve rövanş öncesinde turu zora soktu.

Beşiktaş'ın gollerini 40. dakikada penaltıdan Tammy Abraham ve 87'de Joao Mario kaydetti. Shakhtar Donetsk'in golleri ise 7'de Santana, 28'de Eguinaldo, 67'de ve 90+5'te Kevin'den geldi.

Bu sonucun ardından Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, rövanş öncesinde dev bir avantaj elde etti.

SOLSKJAER YENİ TRANSFERLERE ŞANS VERDİ

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ilk 11'de üç yeni transfere görev verdi.

Siyah-beyazlı ekipte David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü, Shakhtar karşısında karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Norveçli teknik adam, sezonun ilk resmi maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar karşısında takımını Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, David Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Rafa Silva, Gedson Fernandes, Tammy Abraham 11'ini sahaya sürdü.

ÜÇ YENİ TRANSFER İLK 11'DE

Beşiktaş'ta yeni transferler David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü, Shakhtar Donetsk karşısında ilk kez forma giydi.

Siyah-beyazlı takımın Avusturya'daki sezon öncesi kampında da yer alan üç transfer, ilk resmi karşılaşmalarına Ukrayna ekibi önünde çıktı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sol bekte David Jurasek'i, orta sahada Orkun Kökçü'yü, santrfor bölgesinde ise Tammy Abraham'ı görevlendirdi.

DEMİR EGE TIKNAZ, 423 GÜN SONRA BEŞİKTAŞ FORMASIYLA

Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, 423 gün sonra bir resmi maçta siyah-beyazlı formayla sahaya çıktı.

Geçen sezonu kiralık olarak Portekiz ekibi Rio Ave'de geçiren ve yeniden siyah-beyazlı ekibe dönen 20 yaşındaki orta saha, bu sezon kampta gösterdiği performansla Ole Gunnar Solskjaer'den formayı aldı.

Genç futbolcu, Beşiktaş formasını son olarak 2023-2024 sezonunun 38. haftasında giymişti. Demir Ege, 26 Mayıs 2024 tarihinde Kasımpaşa karşısında görev yapmıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Shakhtar Donetsk öne geçti. Eguinaldo'nun pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Alisson Santana, meşin yuvarlağı soluna çektikten sonra yayın içine hareketlendi. Oyuncunun ceza yayından sert şutunda top, Uduokhai'ye de çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

24. dakikada konuk ekip tehlikeli geldi. Soldan kullanılan kornerde kaleci Mert Günok topu ceza sahası dışına yumrukladı. Ceza sahası sağ çaprazında Ocheretko'nun kale önüne çevirdiği meşin yuvarlak altıpas içindeki Marlon'un kafasına çarptı ve kaleye yönelmeyen topu savunma araya girerek uzaklaştırdı.

28. dakikada Ukrayna temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Alisson Santana'nın arka direğe ortasında Eguinaldo kafayla topu filelere gönderdi: 0-2.

39. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Orkun Kökçü'nün sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Uduokhai'nin kafayla kaleye gönderdiği top, savunmada Konoplia'nın eline çarparken hakem Georgi Kabakov beyaz noktayı gösterdi.

40. dakikada siyah-beyazlı takım farkı 1'e indirdi. Penaltıda topun başına geçen Tammy Abraham, meşin yuvarlağı kalenin ortasına vurdu ve ağları havalandırdı: 1-2.

43. dakikada Abraham'ın orta sahada kafayla aşırdığı topu sağ kanattan alarak ceza sahasına giren Gedson Fernandes'in çaprazdan şutunda meşin yuvarlağı kaleci Riznyk ayaklarıyla çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Shakhtar Donetsk, 2-1 önde tamamladı.

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