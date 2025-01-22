UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile ilk maçına çıkan Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu konuk etti.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi, Siyah-Beyazlılar, 4-1 kazandı.

Beşiktaş'ın ilk golünü golü 17. dakikada Milot Rashica kaydetti. Athletic Bilbao'da Unai Gomez, 45. dakikada takımına beraberliği getiren golü attı.

İlk yarı, 1-1 beraberlikle sonuçlanırken, Siyah-Beyazlılar'da Milot Rashica, 60. dakikada tekrar sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Dakikalar 77'yi gösterirken Siyah-Beyazlılar'da Rafa Silva, rakip fileleri havalandırdı ve fark 2'ye yükseldi.

90+2. dakikada ise Beşiktaş'ın VAR incelemesi sonucu kazandığı penaltıyı Joao Mario gole çevirdi.

Mücadele, Beşiktaş'ın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Yeni hocası Solskjaer ile ilk maçından galibiyetle ayrılan Beşiktaş, lig aşamasında 3. galibiyetini alarak 9 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 18. sıraya yerleşti.

Lig aşamasında sadece 1 beraberliği olan ve diğer tüm maçlarını kazanan Athletic Bilbao ise bu sonuçla birlikte ilk yenilgisini aldı. 5 maçlık galibiyet serisinin ardından ilk kez mağlup olan İspanyol kulübü, 16 puanda kaldı ve maç fazlasıyla 2. sırada konumlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Twente ile karşılaşacak. Athletic Bilbao ise son hafta maçında Viktoria Plzen'i konuk edecek.

TEK DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş ile ilk maçına çıkan Ole Gunnar Solskjaer, Athletic Bilbao müsabakasının ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

Beşiktaş, İspanyol ekibinin karşısına Mert Günok, Jonas Svensson, Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Moatasem Al-Musrati, Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi ve Ciro Immobile ilk 11'iyle çıktı.

Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Fahri Kerem Ay, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

Tecrübeli teknik adam, takımının 0-0 berabere kaldığı Samsunspor müsabakasının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.

Solskjaer, Portekizli orta saha oyuncusu Joao Mario'yu yedeğe çekerken yerine Ernest Muçi'yi görevlendirdi.

MERT GÜNOK, 100. MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, siyah-beyazlı formayla 100. maçına Athletic Bilbao karşısında çıktı.

Süper Lig'in 20. haftasında Reeder Samsunspor maçında 99. karşılaşmasına çıkan 35 yaşındaki kaleci, İspanyol ekibine karşı da ilk 11'de yer aldı ve "dalya" dedi.

2020-2021 sezonundan bu yana siyah-beyazlı takımın formasını terleten Mert Günok, 99 mücadelede kalesinde 115 gol gördü.

Deneyimli kaleci, 33 maçta rakiplerinin fileleri havalandırmasına izin vermedi.

Mert Günok, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitirenlerden dolayı karşılaşmadan önce 100. maç plaketini almak istemedi.

Oyuncunun, plaketini daha sonra alacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARDAN ANLAMLI PANKART

Siyah-beyazlı oyuncular, Athletic Bilbao ile oynanan karşılaşma öncesindeki ısınma bölümüne "Başımız sağ olsun" pankartıyla çıktı.

Beşiktaşlı futbolcuların bu pankartla sahaya çıkmaları tribünlerden alkış aldı.

SANTRAYLA BERABER 1 DAKİKALIK SESSİZLİK

Beşiktaş taraftarı, dün Bolu'da yaşanan yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için Athletic Bilbao maçının başlama düdüğüyle beraber tribünlerde 1 dakika boyunca sessiz kaldı.

Siyah-beyazlı kulüp, maçtan önce yaptığı açıklamada, "Bolu'daki felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımız için santrayla birlikte 1 dakika boyunca Beşiktaşlı duruşu." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Tüpraş Stadı'nda karşılaşma boyunca müzik çalınmayacağı aktarıldı.

KARŞILAŞMA ÖNCESİNDE SAYGI DURUŞU

Beşiktaş-Athletic Bilbao karşılaşması öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitirenler adına başlama düdüğünden önce Tüpraş Stadı'nda saygı duruşu yapıldı.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Beşiktaş'ın Athletic Bilbao ile oynadığı karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakada yer yer küçük boşlukların dışında tribünler doldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Rafa Silva'nın uzak köşeye yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan top kaleci Agirrezabala'da kaldı.

16. dakikada topla birlikte rakiplerini geçerek ilerleyen Muçi'nin pasında Rafa Silva, topukla Rashica'ya bıraktı. Bu oyuncunun ceza yayı sağ tarafından yaptığı vuruşta kaleci Agirrezabala'nın solundan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

45. dakikada Marcos'un pasında penaltı noktası önünde Prados'un kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak altıpasın sol tarafında Unai Gomez'in önünde kaldı. Bu oyuncunun uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

46. dakikada sol kanattan Rafa Silva'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Immobile'nin kontrol edip yakın köşeye yaptığı vuruşta kaleci Agirrezabala, meşin yuvarlağı kurtardı.

51. dakikada Rashica ile verkaç yaparak kaleci kaleci Agirrezabala ile karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın şutunda Agirrezabala gole izin vermedi.

54. dakikada Gedson Fernandes'in pasında topla buluşan Rashica, ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleciyi de geçen topu son anda Nunez kornere gönderdi.

60. dakikada sol kanattan Muçi'nin ara pasında topla buluşan Rafa Silva, ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Agirrezabala geçip içeri çevirdiği topa arka direkte Rashica'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

63. dakikada Inaki Williams'ın pasında penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Guruzeta'nın kaleci Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak Mert'te kaldı.

78. dakikada sağ kanatta Rashica'nın içeriye çevirdiği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Rafa Silva'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Agirrezabala'ya çarpıp kale önünde Rafa Silva'nın önünde kaldı. Bu oyuncu topu boş ağlara yolladı. 3-1

88. dakikada Joao Mario'nun pasında ceza yayı sağ tarafından topla birlikte ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy, Serrano'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

90+2. dakikada beyaz noktanın başına geçen Joao Mario, topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 4-1

Hakemler: Julian Weinberger, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku (Zaynutdinov dk. 69), Gedson Fernandes, Al-Musrati, Rashica (Joao Mario dk. 80), Rafa Silva (Ndour dk. 87), Muçi (Onur Bulut dk. 87), Immobile (Semih Kılıçsoy dk. 69)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Salih Uçan, Fahri Kerem Ay, Jean Onana, Can Keleş, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Ole Gunner Solskjaer

Athletic Bilbao: Agirrezabala, de Marcos, Nunez, Aitor Paredes, Yuri, Prados (de Galarreta dk. 61 (Mikel Vesga dk. 68)), Jauregizar, Berenguer (Alvaro Djalo dk. 79), Unai Gomez (Serrano dk. 79), Nicholas Williams (Inaki Williams dk. 61), Guruzeta

Yedekler: Unai Simon, Gorosabel, Vivian, Yeray Alvarez, Lekue, Marton, Peio Canales

Teknik Direktör: Ernesto Valvarde

Goller: Rashica (dk. 16 ve 60), Rafa Silva (dk. 78), Joao Mario (dk. 90+2 pen.) (Beşiktaş), Unai Gomez (dk. 45) (Athletic Bilbao)

Sarı kartlar: Immonile, Masuaku, Rashica (Beşiktaş)