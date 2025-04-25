Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip maçtan 5-1 galip ayrıldı. Beşiktaş'ın gollerini Immobile (3), Rafa Silva ve Arroyo kaydetti.

Bu sonuçla Beşiktaş 52 puana çıktı. Hatayspor ise 19 puanda kaldı.

Beşiktaş gelecek hafta derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Hatayspor ise sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de iki değişikliğe gitti.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ DEĞİŞİKLİK

Solskjaer, ligde Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'ine göre iki değişiklik yaptı.

Norveçli teknik adam, Göztepe maçına ilk 11'de başlayan orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'in yerine santrfor Ciro Immobile'yi, sarı kart cezalısı sol bek Arthur Masuaku'nun yerine ise genç futbolcu Emrecan Terzi'yi görevlendirdi.

Siyah-beyazlı futbol takımının, Tüpraş Stadı'ndaki mücadelede kalesini Mert Günok korurken, savunma dörtlüsünde Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu ve Emrecan Terzi görev aldı. Orta sahada Amir Hadziahmetovic ve Gedson Fernandes'e şans veren Solskjaer, hücum hattının sağında Milot Rashica'yı, ortasında Rafa Silva'yı ve solunda Mustafa Hekimoğlu'nu sahaya sürdü. Norveçli teknik direktör santrforda ise Ciro Immobile'yi kullandı.

Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Alex Oxlade-Chamberlain, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç ve Fahri Kerem Ay yer aldı.

HATAYSPOR KÜME DÜŞTÜ

Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında Hatayspor, Beşiktaş'a konuk oldu. Maçı 5-1 kaybeden Hatayspor, Süper Lig'e veda etti.

Ligde 31. maç sonunda 19 puanda kalan Hatayspor, Adana Demirspor'un ardından küme düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.

Beşiktaş tribünleri maçın bitiminde Hatayspor'u alkışladı.

EMRECAN TERZİ BU SEZON İLK KEZ

Beşiktaş'ta sol bek Emrecan Terzi, bu sezon ilk kez forma giydi.

Siyah-beyazlı takımda Arthur Masuaku'nun cezalı olduğu haftada Ole Gunnar Solskjaer, 21 yaşındaki oyuncuya Hatayspor karşısında şans verdi.

Bu sezonun ortalarında uzun süreli bir sakatlık yaşayan Emrecan Terzi, yeşil sahalardan uzak kalmıştı.

Emrecan, siyah-beyazlı formayı son olarak geçen sezonunun son haftasında Kasımpaşa karşısında giymişti.

OXLADE-CHAMBERLAİN LİGDE 11 MAÇ SONRA YEDEK

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, 33. haftada oynanan Atakaş Hatayspor maçına yedek kulübesinde başladı.

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Antalyaspor müsabakasına ilk 11'de başlayan İngiliz futbolcu, aralıksız 11 müsabakada ilk 11'de görev almıştı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 31 yaşındaki futbolcuyu 11 karşılaşma sonra yedek başlattı.

BOBO, KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Bobo, siyah-beyazlı takımın Hatayspor ile oynadığı müsabakayı tribünden izledi.

Siyah-beyazlı formayı 2006-2011 yıllarında 222 müsabakada giyen Brezilyalı golcü, 94 gol, 36 asistlik performansıyla taraftarların sevdiği isimler arasında yer aldı.

Futbolu 2022 yılında bırakan Bobo, Hatayspor ile oynanan maçı Tüpraş Stadı'nda takip ederek eski takımına destek verdi.

TARAFTAR MAÇA İLGİ GÖSTERMEDİ

Beşiktaş'ın Hatayspor ile oynadığı mücadeleye siyah-beyazlı taraftarlar beklenen ilgiyi göstermedi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan maçta tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Rafa Silva'nın derinlemesine pası sonrası savunmadan seken topu önünde bulan Gedson'un ceza yayı önünden sert vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü.

15. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Immobile'nin uzak köşeye şutunda top az fakla yandan auta gitti.

19. dakikada Boutobba'nın ceza sahası içi sağ çaprazından uzak köşeye yaptığı sert vuruşta top direkten döndü.

20. dakikada sağ taraftan topla birlikte ceza sahasına giren Boutobba, pasını içeri çevirdi. Penaltı noktası yakınında boş pozisyonda bulunan Abdülkadir Parmak, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1

34. dakikada Rashica'nın pasında topla birlikte ceza sahasına hareketlenen Rafa Silva, Calvo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi.

36. dakikada beyaz noktanın başına geçen Immobile'nin vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

48. dakikada ceza sahası içerisinde Immobile ile hava topu mücadelesine çıkan Kamil Ahmet Çörekçi, topa elle müdahale etti. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem Adnan Deniz Kayatepe penaltı noktasını işaret etti.

52. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Immobile, kalecinin soluna yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

53. dakikada sol taraftan topu taşıyan Emrecan Terzi, pasını Rafa Silva'ya aktardı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Rafa Silva, penaltı noktasının gerisinden uzak köşeye yaptığı vuruşla topu filelere yolladı. 3-1

59. dakikada orta sahadan atağa çıkan Hadziaatmetovic, pasını sağ taraftan hareketlenen Rashica'ya verdi. Rashica'nın yerden ceza sahasına pasında ön direkte bulunan Immobile, bekletmeden yaptığı vuruşla uzak köşeden topu ağlarla buluşturdu. 4-1

73. dakikada Boutobba'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından uzak köşeye sert şutunda kaleci Mert Günok topu çıkardı.

78. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında sağ taraftan hareketlenen Rafa Silva, pasını ceza sahasında bulunan Arroyo'ya çıkardı. Arroyo'nun bekletmeden vuruşunda top uzak köşeden filelere gitti. 5-1

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Şener, Suat Güz

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu (Tayyip Talha Sanuç dk. 80), Emrecan Terzi (Onur Bulut dk. 75), Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Rashica (Semih Kılıçsoy dk. 75), Rafa Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu (Joao Mario dk. 61), Immobile (Arroyo dk. 75)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Salih Uçan, Chamberlain, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi (Kerim Alıcı dk. 81), Kilama, Calvo, Cengiz Demir (Cemali Sertel dk. 66), Massanga, Abdülkadir Parmak (Recep Burak Yılmaz dk. 81), Boutobba, Görkem Sağlam (Bamgboye dk. 65), Joelson Fernandes (Okoronkwo dk. 66), Strandberg

Yedekler: Demir Sarıcalı, Selimcan Temel, Baran Sarka, Deniz Aksoy, Yiğit Ali Buz

Teknik Direktör: Murat Şahin

Goller: Immobile (dk. 36 pen., 52 pen. ve 59), Rafa Silva (dk. 53), Arroyo (dk. 78) (Beşiktaş), Abdülkadir Parmak (dk. 20) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kart: Joelson Fernandes (Atakaş Hatayspor)