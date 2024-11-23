Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray deplasmanda Volkan Demirel'in ekibi Bodrum FK'yi 1-0 mağlup etti.

Muhammet Ali Metoğlu'nun yönettiği ve Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada Michy Batshuayi kaydetti.

İkinci devrede oyuna giren Batshuayi'nin golünde asisti Dries Mertens yaptı.

Bodrum FK'de Ege Bilsel, maçın 45. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

GALATASARAY REKOR KIRDI

Bu sezon ligde 12 maçta 11 galibiyet 1 beraberlik elde eden Galatasaray, Süper Lig'de 12. haftalar göz önüne alındığında en yüksek puana ulaşan takım oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk 12 haftada toplayabileceği 36 puanın 34'ünü toplamı oldu.

Bodrum FK ise 11 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray evinde Eyüpspor'u konuk ederken, Bodrum FK deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak.

OKAN BURUK'TAN SÜRPRİZ TERCİH

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Bodrum FK karşısında Davinson Sanchez'in yokluğunda Metehan Baltacı'ya görev verdi.

FATİH TERİM SÜRPRİZİ

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün Bodrum FK ile oynadığı maçı izlemek için stadyuma gitti.

Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı taraftarların ve Bodrum FK taraftarlarının büyük ilgisiyle karşılaşan Terim'in bir soru üzerine verdiği yanıt gündem oldu.

"Hocam Galatasaray'ı özlediniz mi?" sorusuna yanıt veren Terim, "Galatasaray özlenmez mi ya!" ifadelerini kullandı.

BODRUM FK 10 KİŞİ KALDI

Bodrum FK, Galatasaray maçının 45. dakikasında 10 kişi kaldı.

Maçın 45. dakikasında önceden sarı kartı bulunan Ege Bilsel, Lucas Torreira ile girdiği mücadelede rakibini düşürdü.

Faul düdüğünü çalan hakem Muhammet Ali Metoğlu, Ege'nin hızlı hücumu kestiği gerekçesiyle sarı kartına başvurdu ve ikinci sarı kartını gören Ege takımını 10 kişi bıraktı.

Pozisyonun ardından Bodrumlu oyuncular yoğun itirazda bulunsa da hakem Metoğlu kararını değiştirmedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye yönelen top Gökhan Akkan'dan sekti. Pozisyonun devamında ceza sahası içi sol çaprazından Osimhen'in röveşatasında meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

21. dakikada sol taraftan gelişen Bodrum FK atağında Fredy, ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Fredy'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

36. dakikada sol tarafta aldığı topla Metehan'dan sıyrılıp ceza sahasına kadar giren Ege'nin sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

45. dakikada orta alanda yaşanan mücadelede Ege Bilsel, Lucas Torreira'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

54. dakikada sol tarafta topla buluşan Mertens'in ortasında kale önünde iyi yükselen Michy Batshuayi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

66. dakikada orta sahada aldığı topla ceza sahası içine kadar giren Osimhen, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda pasını müsait durumdaki Ziyech'e aktardı. Ziyech'in boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarı çıktı.

71. dakikada sol tarafta topu alan Mertens, pasını Sara'ya aktardı. Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazından bekletmeden şutunda kaleci Sousa meşin yuvarlağı çeldi.

72. dakikada sağ tarafta aldığı topla rakiplerinden sıyrılıp ceza sahası içine giren Ziyech'in sağ çaprazdan şutunda kaleci Sousa meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi. Pozisyonun devamında kale önünde Sallai'yi dönen topa vuruşunu yaptı ancak kaleci Sousa meşin yuvarlağı bir kez daha ayaklarıyla çeldi.

84. dakikada Sara'nın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Osimhen, ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalıp şutunu çekti ancak kaleci Sousa meşin yuvarlağı çeldi.

90. dakikada sağ taraftan Brazao'nun pasında ceza yayında topla buluşan Gökdeniz'in vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Kısal

Bodrum FK: Gökhan Akkan (Diogo Sousa dk. 29), Üzeyir Ergün (Ahmet Aslan dk. 62), Ondrej Celustka, Arlind Ajeti, Ege Bilsel, Samet Yalçın (Taulant Seferi dk. 62), Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Taylan Antalyalı (Pedro Brazao dk. 80), Zdravko Dimitrov, George Puşcaş (Celal Dumanlı dk. 80)

Yedekler: Kenan Özer, Gabriel Obepka, Enes Öğrüce, Yusuf Sertkaya, Oğulcan Başol

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Galatasaray: Fernando Muslera, Metehan Baltacı (Michy Batshuayi dk. 46), Kaan Ayhan (Victor Nelsson dk. 90+2), Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara (Kerem Demirbay dk. 90+2), Roland Sallai, Yunus Akgün (Hakim Ziyech dk. 62), Dries Mertens (Elias Jelert dk. 72), Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Efe Akman

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Michy Batshuayi (dk. 54) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Ege Bilsel (dk. 45) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Samet Yalçın, Volkan Demirel (Teknik Direktör) (Bodrum FK), Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai (Galatasaray)