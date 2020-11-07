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Spor

Maç sonucu: Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-1 Göztepe

Süper Lig'in 8. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde İzmir temsilcisi Göztepe'yi ağırladı. Karşılıklı gollerin atıldığı karşılaşmada puanlar paylaşıldı.

07 Kasım 2020 Cumartesi 18:24 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 18:24
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Süper Lig'de 8. hafta maçında Erzurumspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Göztepe'nin golünü 13. dakikada Cherif Ndiaye kaydetti. Erzurumspor'un golü 67. dakikada (penaltı) Arvydas Novikovas'tan geldi.

Göztepe'de Lamine Gassama sakatlandığı için 22. dakikada oyundan çıktı ve yerini Obinna Nwobodo'ya bıraktı.

Bu beraberliğin ardından 4 haftadır kazanamayan Erzurumspor ve 6 haftadır kazanamayan Göztepe 8'er puana ulaştı.

Milli aranın ardından Erzurumspor, Trabzonspor'a konuk olacak. Göztepe, Ankaragücü'nü ağırlayacak.

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