Süper Lig'de 8. hafta maçında Erzurumspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Göztepe'nin golünü 13. dakikada Cherif Ndiaye kaydetti. Erzurumspor'un golü 67. dakikada (penaltı) Arvydas Novikovas'tan geldi.
Göztepe'de Lamine Gassama sakatlandığı için 22. dakikada oyundan çıktı ve yerini Obinna Nwobodo'ya bıraktı.
Bu beraberliğin ardından 4 haftadır kazanamayan Erzurumspor ve 6 haftadır kazanamayan Göztepe 8'er puana ulaştı.
Milli aranın ardından Erzurumspor, Trabzonspor'a konuk olacak. Göztepe, Ankaragücü'nü ağırlayacak.