12 Şubat 2021 Cuma 21:06 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 21:06

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi BB Erzurumspor 2-0'lık skorla kazandı.

BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren goller, 67. dakikada Aatif Chahechouhe ve 90+2. dakikada Oltan'dan geldi. Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe, attığı golün ardından eski takımına karşı gol sevinci yapmadı. Öte yandan Rizespor'da 65. dakikada oyuna dahil olan Fernando, 84. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçlar yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran BB Erzurumspor, 25 puana ulaştı ve ligde kalma yolunda önemli bir adım daha attı. 3'ü mağlubiyet olmak üzere 5 maçtır kazanamayan Rizespor ise 26 puanda kaldı.

Süper Lig'in 26. haftasında Rizespor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacakken, BB Erzurumspor evinde Hatayspor'u konuk edecek.