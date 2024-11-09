Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Karadeniz derbisinde deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele, ev sahibi Rizespor'un 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Rizespor'un gollerini 45+10'da Hadziahmetovic, 71'de Akintola ve 80'de Olawoyin kaydetti. Trabzonspor'un golü ise 23'te Edin Visca'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte bordo mavili ekip, kritik bir kayıp daha yaşadı ve haftayı 12 puanda kapattı. Rizespor ise puanını 13'e yükseltmeyi başardı.

7 DAKİKA VAR İNCELEMESİ!

Ev sahibi Rizespor'un 45+1'de bulduğu gol, yaklaşık 7 dakikalık inceleme sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

EDIN VISCA SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ!

Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Edin Visca, adını Süper Lig tarihine yazdırmayı başardı. 34 yaşındaki Bosnalı futbolcu, Rizespor maçında attığı golle 100 gole ulaştı.

Edin Visca, Süper Lig tarihinde 100 gole ulaşan 5. futbolcu oldu.

1- ALEX DE SOUZA: 136 GOL

2- ELVIR BOLIC: 127 GOL

3- MERT NOBRE: 109 GOL

4- ANDRE KONA: 100 GOL

5- EDIN VISCA: 100 GOL

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Sowe'un ceza sahasının sağ tarafından şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Ceza sahasında topla buluşan Varesanovic'in şutunda meyin yuvarlağı Uğurcan Çakır kontrol etti.

15. dakikada Ozan Tufan'ın ara pasında topla buluşan Visca'nın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı çıktı.

23. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Ozan Tufan'ın orta sahadan uzun pasında topla buluşan Visca'nın şutunda top, kaleci Grbic'in solundan ağlarla buluştu. 0-1

32. dakikada Mithat Pala'nın ara pasında sol çaprazda topla buluşan Varesanovic'in şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.

43. dakikada sağ kanattan Ghezzal'ın serbest vuruşunda Sowe'un şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

45+1. dakikada Varesanovic'in attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

45+10. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Trabzonspor defasından dönen topu kontrol eden Hadziahmetovic'in ceza sahasının dışından sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

65. dakikada Olawoyin'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Sowe'un şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin sağından az farkla dışarı çıktı.

71. dakikada Çaykur Rizespor 2-1 öne geçti. Olawoyin'in şutunda Trabzonspor defasından dönen topla buluşan Akintola'nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

81. dakikada Çaykur Rizepor farkı 2'ye çıkardı. Taha Şahin'in ceza sahasına yerden gönderdiği topla buluşan Olawoyin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

Çaykur Rizespor karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Zorbay Küçük, Deniz Caner Özaral, Furkan Ürün

Çaykur Rizespor: Grbic, Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, Muhammet Taha Şahin, Hadziahmetovic, Olawoyin (Dk. 90+4 Seyfettin Anıl Yaşar), Akintola (Dk. 90+4 Emrecan Bulut), Ghezzal (Dk. 90+4 Eray Korkmaz), Varesanovic (Dk. 69 Buljubasic), Sowe (Dk. 90 Jurecka)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil (Dk. 79 Muhammed Cham), Eren Elmalı, Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 59 Cihan Çanak) , Visca (Dk. 85 Umut Bozok), Enis Destan (Dk. 59 Draguş), Banza

Goller: Dk. 23 Visca (Trabzonspor), 45+10 Hadziahmetovic, Dk. 72 Akintola, Dk. 81 Olawoyin (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk.44 Varesanovic, 45+10 Mosci (Çaykur Rizespor), Dk. 45 Enis Destan, Dk. 84 Okay Yokuşlu, Dk. 86 Malheiro (Trabzonspor)