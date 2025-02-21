Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor ile Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş, ilk dakikada geriye düşmesine rağmen maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Rafa Silva, 45+2. dakikada Milot Rashica ve 60. dakikada Semih Kılıçsoy attı. Eyüpspor'un golünü ilk dakikada (39. saniye) Tayfur Bingöl attı.

Beşiktaş'ta ilk golü atan Rafa Silva, Rashica ve Semih'in attığı gollerde asisti yapan isim oldu.

Eyüpspor, bu sezon ligde ilk kez bir maçta 3 gol yedi.

Ole Gunnar Solskjaer ile ligde yükselişe geçen Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte ligde arka arkaya üçüncü kez kazandı. Eyüpspor'un galibiyet hasreti üç maça yükseldi.

Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte ligde 41 puana yükseldi. Eyüpspor, 40 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Eyüpspor, Gaziantep FK deplasmanına gidecek.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ikas Eyüpspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maçın kadrosuna göre tek değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Alex Oxlade-Chamberlain, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Joao Mario, Rafa Silva ve Ciro Immobile, ilk 11'iyle başladı.

Beşiktaş'ta yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Elan Ricardo ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u Tüpraş Stadı'nda 2-1 yendikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosunda tek değişikliğe gitti.

Solskjaer'in Trabzonspor karşısında savunmada görev verdiği Emirhan Topçu, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken oyuncunun yerine Tayyip Talha Sanuç, 11'de şans buldu.

TAYYİP TALHA, LİGDE 5 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Siyah-beyazlı takımın savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, Süper Lig'de 5 karşılaşma sonra ilk 11'de maça başladı.

Ligde son olarak 18. haftada Çaykur Rizespor müsabakasına başlayan kadroda yer alan Tayyip Talha Sanuç, sonraki 5 karşılaşmanın 4'ünde sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Trabzonspor mücadelesinde 84. dakikada oyuna dahil oldu.

Tayyip Talha, ikas Eyüpspor maçında Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesiyle yeniden ilk 11'de formasına kavuştu.

YENİ TRANSFER ELAN RİCARDO KADRODA

Beşiktaş'ta yeni transfer Elan Ricardo, ikas Eyüpspor karşısında müsabaka kadrosunda yer aldı.

Ara transfer döneminde transfer edilen Kolombiyalı futbolcu, eflatun-sarılı ekibe karşı mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Elan Ricardo, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayla lig maçına çıkacak.

Öte yandan Keny Arroyo da kadroda yer alırken maçın ilerleyen dakikalarında oyuna girmesi durumunda Ekvadorlu futbolcu da Beşiktaş formasını resmi müsabakada ilk kez giyecek.

EMİRHAN VE MUÇİ KADRODA YOK

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu ile Ernest Muçi, ikas Eyüpspor karşısında sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlı takımın milli oyuncusu Emirhan Topçu ile Arnavut futbolcu Ernest Muçi, hafif kas sakatlığı sebebiyle Eyüpspor karşısında riske edilmedi.

EYÜPSPOR İLK 11'İ

Teknik direktör Arda Turan, Beşiktaş karşısında takımını şu ilk 11 ile sahaya sürdü:

Berke Özer, Ruben Vezo, Luccas Claro, Robin Yalçın, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Tayfur Bingöl, Yalçın Kayan, Emre Mor, Prince Ampem ve Mame Thiam.

TARAFTARLAR KARŞILAŞMAYA İLGİ GÖSTERMEDİ

ikas Eyüpspor ile Beşiktaş arasında oynanan mücadeleye iki takım taraftarı da ilgi göstermedi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabaka soğuk havada oynanırken ev sahibi ve deplasman takımı tribünlerinde büyük boşluklar göze çarptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Emre Mor'un pasında topla buluşan Tayfur Bingöl, kaleci Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

10. dakikada Joao Mario'nun sol taraftan ortasında Immobile'nin kafayla içeri çevirdiği topa Rashica vurdu. Kaleci Berke'nin müdahalesi sonrası direkten dönen top tekrar Rashica'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun kale alanında vuruşunda top yine kaleci Berke'de kaldı.

16. dakikada Rafa Silva'nın ara pasına hareketlenen Immobile, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra topu ayağından açınca kaleci Berke müdahale etti. Pozisyonun devamında sol çaprazdan Joao Mario'nun aşırtma vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

18. dakikada Immobile'nin pasında topla buluşan Rafa Silva'nın kale alanı önünden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

27. dakikada Svensson'un sağ çizgiden pasında arka direkte Immobile'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

45+2. dakikada Rafa Silva'nın sağ taraftan ortasında kale önünde Rashica kafayla topu ağlara gönderdi. 1-2

55. dakikada Joao Mario'nun pasında Semih'in ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Berke, uzak köşeye giden meşin yuvarlağı son anda çeldi.

60. dakikada Rafa Silva'nın pasında topla buluşan Semih'in ceza sahası içi sağ çaprazda rakip savunmayı çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Samet Çiçek

Eyüpspor: Berke Özer, Ruben Vezo (Halil Akbunar dk. 46), Robin Yalçın, Luccas Claro, Caner Erkin (Umut Meraş dk. 46), Melih Kabasakal (Taras Stepanenko dk. 73), Emre Mor, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl (Emre Akbaba dk. 67), Prince Ampem (Umut Bozok dk. 67), Mame Thiam

Yedekler: Birkan Tetik, Erdem Gökçe, Dorukhan Toköz, Hüseyin Maldar, Hamza Akman

Teknik Direktör: Arda Turan

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku (Onur Bulut dk. 76), Alex Chamberlain (Amir Hadziahmetovic dk. 67), Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva (Salih Uçan dk. 86), Joao Mario (Keny Arroyo dk. 76), Ciro Immobile (Semih Kılıçsoy dk. 46)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Elan Ricardo, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Goller: Tayfur Bingöl (dk. 1) (Eyüpspor), Rafa Silva (dk. 18), Milot Rashica, Semih Kılıçsoy (dk. 60) (dk. 45+2) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Prince Ampem, Robin Yalçın (Eyüpspor), Arthur Masuaku (Beşiktaş)