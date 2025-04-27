Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray deplasmanda Eyüpspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızlı ekip maçtan 5-1 galip ayrıldı. Galatasaray'ın gollerini Sallai, Torreira, Osimhen ve Morata (2) kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü ise Claro attı.

Galatasaray bu sonuçla puanını 80'e çıkarttı. Eyüpspor ise 50 puanda kaldı.

Galatasaray gelecek hafta sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. Eyüpspor ise Samsunspor deplasmanına konuk olacak.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında ikas Eyüpspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki son TÜMOSAN Konyaspor maçın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Roland Sallai, Gabriel Sara, Yunus Akgün ve Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Alvaro Morata, Metehan Baltacı yer aldı.

Okan Buruk, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yendikleri maçın ilk 11'inde oynattığı 3 oyuncuya Eyüpspor karşısında forma vermedi. Tecrübeli teknik adam, kaleci Günay Güvenç'in yanı sıra sol bek Ismail Jakobs ve orta saha oyuncusu Mertens'i yedeğe çekti.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, bu oyuncuların yerine 11'de Muslera, Eren ve Sara'yı sahaya sürdü.

CUESTA VE JELERT KADRODA YOK

Okan Buruk, Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta ile Danimarkalı bek Elias Jelert'i kadroya almadı.

Tecrübeli teknik adam, yabancı kuralından dolayı kadroya giremeyecek oyuncular konusunda kararını Cuesta ve Jelert'ten yana kullandı.

Buruk, ayrıca cezalı Barış Alper Yılmaz'dan da Eyüpspor maçında yararlanamadı.

OKAN BURUK, SÜPER LİG'DE 300. MAÇINA ÇIKTI

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerindeki 300. kez Süper Lig müsabakasında görev yaptı.

Teknik direktörlük kariyerine 2013'te Elazığspor'un başına geçerek başlayan Buruk, sonrasında Süper Lig'de Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırdı.

Temmuz 2022'de Galatasaray'ın başına geçen Buruk, Eyüpspor mücadelesiyle Süper Lig'de 3. kez dalya heyecanı yaşadı.

Okan Buruk, 6 farklı takımla mücadele ettiği Süper Lig'de 299 müsabakada 159 galibiyet, 59 beraberlik ve 81 yenilgi gördü. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir ile 1, Galatasaray ile 2 kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI

Galatasaray taraftarı, deplasmanda mücadele eden takımlarını desteklemek için kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.

Eyüpspor Kulübü, Galatasaray taraftarı için stadın yüzde 30'unu açtı. 2 bin 100 sarı-kırmızılı taraftar, biletlerin tamamını alarak tribündeki yerini aldı.

Maç öncesi ve sırasında takımlarına tezahüratlarla destek veren taraftarlar, açtıkları pankartla Süper Lig'deki 25. şampiyonluğa inandıklarını vurguladı.

GALATASARAY TARAFTARI ARDA TURAN'I ÇAĞIRDI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, eski kaptanlarından Arda Turan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftarlar, maç öncesinde Galatasaray altyapısından yetişen ve kulübün unutulmazları arasına giren Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı tribüne çağırdı.

Yedek kulübesinden çıkıp taraftarın olduğu bölüme giden Arda Turan sevgi gösterisine selamla karşılık verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Eren Elmalı'nın savunmanın arkasına attığı pasta Yunus Akgün, ceza sahası içi sağ tarafında topu kontrol edip pasını Osimhen'e aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanı dışına gitti.

18. dakikada sol taraftan Lemina'nın yaptığı ortada ceza sahası içi sol tarafında göğsüyle topu önüne alan Sallai'nin yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer, meşin yuvarlağı çeldi.

27. dakikada Melih Kabasakal'ın pasında topla buluşan Ampem'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

29. dakikada sağ taraftan Sara'nın kullandığı kornerde altıpas gerisinde Osimhen'in kafa vuruşunda arka direğe açılan topa Sallai yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

51. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın savunmanın arkasına attığı uzun pasta Caner Erkin'in müdahale edemediğini top Yunus Akgün'de kaldı. Sağ taraftan ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

56. dakikada sağ taraftan Sara'nın kullandığı kornerde Osimhen'in kafa vuruşu sonrası Thiam'dan seken top kale alanına yöneldi. Bu bölgede Melih Kabasakal'ın kafayla uzaklaştırmak istediği topu arka direkte kontrol eden Torreira'nın yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

71. dakikada Morata'nın pasında penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Osimhen, rakibini geçip yaptığı vuruşta savunmadan seken topu tekrar tamamlayarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3

79. dakikada Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası önünde Claro'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ köşeden ağlarla buluştu. 1-3

87. dakikada sol taraftan Lemina'nın yaptığı ortada ceza sahası içi sağ çaprazda göğsüyle topu kontrol eden Morata, uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-4

89. dakikada sağ taraftan Kaan Ayhan'ın yaptığı ortada altıpas üzerinde iyi yükselen Morata'nın kafa vuruşunda kaleci Berke Özer'in müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-5

Hakemler: Çağdaş Altay, Süleyman Özay, Hüseyin Aylak

Eyüpspor: Berke Özer, Ruben Vezo (Hüseyin Maldar dk. 81), Robin Yalçın, Lucas Claro, Umut Meraş (Caner Erkin dk. 30), Yalçın Kayan, Melih Kabasakal (Tayfur Bingöl dk. 62), Emre Akbaba (Halil Akbunar dk. 62), Emre Mor (Umut Bozok dk. 62), Prince Ampem, Mame Thiam

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Birkan Tetik, Dorukhan Toköz, Recep Niyaz, Hamza Akman

Teknik Direktör: Arda Turan

Galatasaray: Fernando Muslera, Frankowski (Kaan Ayhan dk. 46), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira (Kerem Demirbay dk. 83), Mario Lemina, Yunus Akgün (Dries Mertens dk. 76), Gabriel Sara (Alvaro Morata dk. 67), Roland Sallai, Victor Osimhen (Ahmed Kutucu dk. 76)

Yedekler: Günay Güvenç, Ismail Jabobs, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Claro (dk. 79) (Eyüpspor), Sallai (dk. 29), Torreira (dk. 56), Osimhen (dk. 71), Morata (dk. 87 ve 89) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Emre Mor, Ampem (Eyüpspor), Frankowski, Sallai (Galatasaray)