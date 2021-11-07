7 Kasım 2021 Pazar 15:22 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 18:12

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 spna erdi.

Fatih Karagümrük'ü öne geçiren golü 68. dakikada oyuna giren ve 69. dakikada fileleri havalandıran Andrea Bertolacci attı. Galatasaray, bu gole 88. dakikada Mustafa Muhammed ile cevap verdi.

Evinde oynadığı son 12 lig maçını kaybetmeyen Karagümrük, kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı.

Karagümrük, Galatasaray'a karşı üst üste 3. maçta da yenilmedi ve puanını 19'a yükseltti. Deplasmanda oynadığı son 4 maçın 3'ünde puan kaybeden Galatasaray ise 21 puana çıktı ancak lider Trabzonspor ile fark 9 puana çıktı.

Galatasaray, milli aradan sonra Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Karagümrük ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

TERİM'DEN İLK 11'DE 3 İSİMLİK ROTASYON

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içinde Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibi ile oynanan maçta ilk 11'de yer alan oyunculardan Patrick van Aanholt, Olimpiu Morutan ve Sofiane Feghouli'yi yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, Fatih Karagümrük karşısında bu futbolcuların yerine Ömer Bayram, Emre Kılınç ve Ryan Babel'i sahaya sürdü.

Galatasaray maça Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao Teixeira, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Ryan Babel ve Halil Dervişoğlu ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedekleri ise Van Aanholt, Morutan ve Feghouli'nin yanı sıra Fatih Öztürk, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Mustafa Muhammed, Işık Kaan Arslan, Barış Alper Yılmaz ve Mbaye Diagne'den oluştu.

Konuk ekipte sakatlıkları bulunan Sacha Boey ve Arda Turan'ın yanı sıra Christian Luyindama, Oğulcan Çağlayan, Gustavo Assunçao ve Aytaç Kara, kadroya alınmadı.

FARIOLI'DEN İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

VavaCars Fatih Karagümrük, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle Galatasaray karşısına çıktı. Kırmızı-siyahlı ekibin geçen hafta deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenildiği maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Derrick Luckassen kadroda yer almazken, Emre Mor ve Andrea Bertolacci de yedeğe çekildi.

Galatasaray maçında bu futbolcuların yerine Vegar Eggen Hedenstad, Yann Karamoh ve Ahmet Musa görev yaptı.

Ev sahibi ekip; Emiliano Viviano, Vegar Eggen Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Ervin Zukanovic, Caner Erkin, Lucas Biglia, Jimmy Durmaz, Ahmed Musa, Fabio Borini, Yann Karamoh, Aleksandar Pesic 11'iyle sahada yer aldı.

ÖMER BAYRAM, LİGDE İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'da Ömer Bayram, bu sezon Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de forma giydi. Teknik direktör Fatih Terim, Ömer Bayram'ı, Fatih Karagümrük maçında savunmanın solunda görevlendirdi. Tecrübeli futbolcu, ligde daha önce 7 karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.

İLK YARI DÜŞÜK TEMPOYLA GEÇTİ

Mücadele düşük tempoda başladı. Karagümrük, kısa paslarla oynamayı tercih etti. Galatasaray ise Avrupa Ligi nedeniyle maça oldukça temkinli başladı. İki takımın da düşük tempoyu tercih etmesi nedeniyle ilk yarıda gol pozisyonu yaşanmadı.

Karagümrük her kazandığı topta sürekli olarak pas yaparak oyunu tutmayı tercih etti. Galatasaray ise kalabalık Karagümrük savunmasına karşı Ömer Bayram ortalarıyla gol pozisyon aradı.

İlk yarı düşük tempo ve net gol pozisyonsuz olarak 0-0 sona erdi.

GALATASARAY İKİNCİ YARIYA TEMPOLU BAŞLADI

Karagümrük'te ikinci yarının başında Medhi Benatia oyuna girdi, Yann Karamoh ile kenara geldi.

Galatasaray, ikinci yarıya tempo yükselterek başladı. Karagümrük kalesine daha çok adamla giden sarı kırmızılılar, üst üste şutlarla kaleyi yokladı. Kapalı Karagümrük savunması karşısında Fatih Terim, 63. dakikada Halil Dervişoğlu yerine Mustafa Muhammed'i aldı. Mustafa girer girmez 67. dakikada gole yaklaştı.

BERTOLACCI HATAYI AFFETMEDİ

Karagümrük'te ise 67. dakikada Benatia yerine Bertolacci girdi. Bertolacci girer girmez Karagümrük'ü öne geçiren golü attı.

Emre Kılınç'ın hatalı pasında topla buluşan Fabio Borini topuk pasıyla Bertolacci'yi gördü. Bertolacci, ceza yayı çizgisi üzerinden yaptığı güzel vuruşla topu kaleci Muslera'nın solundan ağlarla buluşturdu.

TERİM'İN DEĞİŞİKLİKLERİ GOLÜ GETİRDİ

Fatih Terim, 70. dakikada bir değişiklik daha yaptı ve Emre Kılınç yerine son haftaların formda ismi Sofiane Feghouli'yi oyuna sürdü. Terim, son değişiklik hakkını 79'da kullandı ve Babel, Cicaldau ve Kerem'in yerine Diagne, Morutan ve Barış Alper oyuna girdi.

Değişiklikleri yapan Galatasaray, baskısını artırdı. Bu baskı sonrası 88'de Galatasaray Mustafa Muhammed ile eşitlik golünü buldu.

PESIC KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

Maçın son bölümünde Karagümrük, Pesic ile karşı karşıya pozisyondan faydalanamadı. Galatasaray ise üstünlük golü için bastırsa da skoru değiştiremedi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

27. dakikada Babel'in sağdan ortasında, kale sahası önünde Halil Dervişoğlu'nun savunmanın arasında yaptığı kafa vuruşunda, top kaleci Viviano'dan döndü.

34. dakikada Borini'nin uzak mesafeden çektiği şutta, top üstten auta gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

67. dakikada Mustafa Muhammed'in ceza sahasının sol çaprazında çektiği şutta, kaleci Viviano topu kontrol etti.

69. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Savunmada Emre Kılınç'ın hatalı pasında Borini topu ceza sahası önündeki Bertolacci'ye bıraktı. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti.

74. dakikada Babel'in ceza sahası dışında sol çaprazdan attığı sert şutta, top üst direkten oyun alanına döndü.

88. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Diagne'nin pasıyla ceza sahasına sokulan Feghouli yerde kalırken, oluşan karambolde Mustafa Muhammed önünde bulduğu topu filelere göndererek skoru 1-1 yaptı.

90. dakikada hızlı gelişen VavaCars Fatih Karagümrük atağında, savunmanın arkasına atılan pasla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Pesic'in yerden vuruşunda Muslera yatarak topu kontrol etti.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Hedenstad, Burak Bekaroğlu (Dk. 25 Adnan Uğur), Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz, Ahmed Musa (Dk. 79 Balkovec), Borini, Karamoh (Dk. 46 Benatia-Dk. 68 Bertollaci), Pesic

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Cicalda (Dk. 79 Morutan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 79 Barış Alper Yılmaz), Emre Kılınç (Dk. 70 Feghouli), Babel (Dk. 79 Diagne), Halil Dervişoğlu (Dk. 63 Mustafa Muhammed)

GOLLER: Dk. 69 Bertolacci (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 88 Mustafa Muhammed (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Dk. 36 Pesic, Dk. 69 Bertollaci, Dk. 78 Biglia, Dk. 82 Jimmy Durmaz, Dk. 83 Caner Erkin, Dk. 90+2 Adnan Uğur (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 47 Berkan Kutlu, Dk. 65 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 90+4 Nelsson (Galatasaray)