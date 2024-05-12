Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip, mücadeleyi 3-2 kazandı.

Galatasaray'ın gollerini 45+4'te Barış Alper Yılmaz, 70'de Dries Mertens ve 90'da Berkan Kutlu kaydetti. Ev sahibi ekibin golünü ise 34. dakikada Ryan Mendes, 83. dakikada Markao attı.

Bu sonuçla Galatasaray, puanını 99'a yükseltti. Fatih Karagümrük ise 37 puanda kaldı.

GALATASARAYLI TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmada kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurdu.

Statta karşılaşmayı takip eden yaklaşık 25 bin sarı-kırmızılı taraftar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Fatih Karagümrük taraftarları da yer aldıkları Batı Tribünü'nde takımlarını destekledi.

TARAFTARDAN İSRAİL'E TEPKİ

Galatasaray taraftarı, maçta Filistin'e yönelik saldırılarından dolayı İsrail'e tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünde üstünde "Filistin'de insanlık ölüyor", "Dünya soykırımı canlı canlı izliyor", "Susmak katliamı desteklemektir" ifadelerinin bulunduğu pankartlar açtı.

Taraftarlar, ayrıca yaptıkları tezahüratlarla İsrail'e tepkilerine dile getirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

32. dakikada Ziyech, Mertens'in pasında ceza yayından topa vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

34. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Kendi yarı alanından çıkan Mendes, tüm sahayı kat ederek ceza sahasına girdi. Nelsson'un karşılayamadığı oyuncu, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

45. dakikada kalecinin pas hatası sonrası topu kapan Ziyech, meşin yuvarlağı penaltı noktasındaki Icardi'ye verdi. Yıldız futbolcu, topu ceza sahası içi sağ çaprazdaki Mertens'e aktardı. Mertens de meşin yuvarlağı koşusuna devam eden Ziyech'in önüne bıraktı. Faslı oyuncunun vuruşunda top yandan auta gitti.

45+4. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Ziyech'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mertens, arka direğe doğru orta açtı. Barış Alper Yılmaz, bu orta sonrası topa kafayla vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI BİRAZDAN)