Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.
17'nci dakikada Hedenstad'in pasında ceza alanı içi sağ çapraza topla buluşan Borini'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Doğan'da kaldı.
33'üncü dakikada Fatih Karagümrük mücadelede öne geçti. Biglia topu Castro'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisinden pasında arka direkte topla buluşan Jimmy Durmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
38'inci dakikada rakiplerini geçen Castro'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Doğan'ın parmaklarına değdikten sonra üst direğe çarpan top dışarı gitti.
52'nci dakikada Muhar'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Viviano gole izin vermedi.
58'inci dakikada Fatih Karagümrük farklı 2'ye çıkardı. Balkovec'in pasında tola buluşan Castro'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
60'ıncı dakikada Hedenstad'ın pasında topla buluşan Salibur'un vuruşunda kaleci Doğan gole izin vermedi.
73'üncü dakikada Henrique'nin ceza sahası içinden ortasında topla buluşan İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda kaleci Viviano kornere çeldi.
86'ncı dakikada Fatih Karagümrük farkı 3'e çıkardı. Koray'ın ara pasında topla buluşan Lens, meşin yuvarlağı Sobiech'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.
88'inci dakikada Emre'nin pasında topla buluşan İlhanın vuruşunda kale direğinin yanından az farkla dışarı gitti.
Mücadele 3-0 Fatih Karagümrük üstünlüğü ile sona erdi.
STAT: Atatürk Olimpiyat
HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin
FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Hedenstad Dk.83 Koray, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci (Dk.74 Emre Çolak), Jimmy Durmaz, Castro (Dk.59 Lens), Salibur (Dk.83 Ndao), Borini Dk.83 Sobiech
HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar, Ramazan Civelek, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah Dk.85 Luckassen), Muhar (Dk.62 Sabovic), Avramovski (Dk.62 Emre Demir), Lennon (Dk.88 Nurettin), Pedro Henrique, İlhan Parlak (Dk.88 Melih)
GOL: Dk.33 Jimmy Durmaz, Dk.58 Castro, Dk.86 Sobiech ( Fatih Karagümrük)
SARI KART: Balkovec, Salibur (Fatih Karagümrük) - Avramovski (Hes Kablo Kayserispor)