14 Ağustos 2021 Cumartesi 21:17 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 21:40

Süper Lig'in ilk haftasında Vavacars Fatih Karagümrük, sahasında Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 10'uncu dakikada Dijilobodji kendi kalesine, 19'uncu dakikada Pesic ve 90'ıncı dakikada Ahmed Musa kaydetti. Karşılaşmada Gaziantep FK'nın golleri ise 17'nci dakikada penaltıdan Sagal ve 90+4'üncü dakikada Dijilobodji'den geldi. Gaziantep FK'da Sagal, 45+2'nci dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

10'uncu dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Ahmed Musa'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pesic'in vuruşu sonrasında altıpasın hemen önünde oluşan karambolde Dijilobodji'ye çarpan top ağlara gitti: 1-0.

16'ncı dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Topla birlikte rakip ceza sahasına giren Dicko, Efe Tatlı'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

17'nci dakikada penaltı atışını kullanan Sagal, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

19'uncu dakikada Fatih Karagümrük bir kez daha öne geçti. Erhun'un ortasında Pesic, kafayla topu ağlara gönderdi: 2-1.

35'inci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep atağında Olkowski ortasını yaptı. Ön direğe hareketlenen Sagal'ın kafa vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü. Dönen topta Dicko'nun rövaşatasında meşin yuvarlak kaleci Viviano'nun kucağında kaldı.

42'nci dakikada Efe'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ahmed Musa'nın sert şutunda kaleci Günay topu kornere tokatladı.

45+2'nci dakikada Gaziantep FK 10 kişi kaldı. Sagal, rakip ceza sahasının hemen önünde Efe Tatlı'ya yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

68'inci dakikada sol kanattan topla hareketlenen Kerim Frei'nin ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Günay gole izin vermedi.

84'üncü dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ahmed Musa'nın sert şutunda top yandan auta gitti.

90'ıncı dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta sol kanattan ceza sahasına giren Kerim Frei, müsait durumdaki Ahmed Musa'yı gördü. Ahmed Musa, ceza sahası içinde dar alanda rakiplerinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

90+4'üncü dakikada Gaziantep FK farkı 1'e indirdi. Gaziantep savunmasından atılan uzun topta, Zukonavic'ten seken meşin yuvarlak ceza sahası çizgisinin hemen önünde Dijilobodji'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun plase vuruşunda top ağlara gitti: 3-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Vavacars Fatih Karagümrük, Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti.

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Tarık Ongun

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano- Hedenstad, Benatia (Dk. 80 Burak Bekaroğlu), Zukanovic, Balkovec, Biglia, Erhun Öztümer, Efe Tatlı (Dk. 70 Jimmy Durmaz), Kerim Frei (Dk. 90+3 Salibur), Ahmed Musa (Dk. 90+3 Muhammed Pehlivan), Pesic (Dk. 70 Arveladze)

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç- Dijilobodji, Ulaş Zengin (Dk. 64 Halil İbrahim Pehlivan), Ertuğrul Ersoy, Hamza Mendyl (Dk. 80 Börven), Olkowski (Dk. 70 Kitsiou), Jefferson, Furkan Soyalp (Dk. 80 Doğan Erdoğan), Recep Niyaz (Dk. 64 Kenan Özer), Sagal, Dicko

GOLLER: Dk. 10 Dijilobodji (K.K), Dk. 19 Pesic, Dk. 90 Ahmed Musa (Vavacars Fatih Karagümrük) - Dk. 17 (P) Sagal, Dk. 90+4 Dijilobodji (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Pesic, Biglia (Vavacars Fatih Karagümrük) - Hamza Mendyl (Gaziantep FK)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 45+2 Sagal (Gaziantep FK)