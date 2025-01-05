Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe evinde Yılmaz Bal'ın yönetimindeki Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 17 ve 45+5. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti.

Hatayspor'un tek golünü ise 33. dakikada Bilal Boutobba attı.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko, 90+6'da penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 39'a yükseltirken, Hatayspor 9 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a konuk olurken Hatayspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

PUAN DURUMU

1- Galatasaray (47)

2- Fenerbahçe (39)

18- Hatayspor (9)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son oynadıkları ikas Eyüpspor maçına göre kadroda 2 değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada takımını 4-4-2 dizilişiyle sahaya sürdü.

ikas Eyüpspor maçında ilk 11'de forma giyen Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci'yi yedeğe çeken Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerin yerlerine Levent Mercan ve Edin Dzeko'yu Hatayspor karşısında ilk 11'de görevlendirdi.

Hatayspor karşısında kaleyi İrfan Can Eğribayat'a emanet eden Mourinho, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Levent Mercan'dan oluşturdu.

Orta alanda Sofyan Amrabat ile Fred Rodrigues'i bozmayan Mourinho, kenarlarda Filip Kostic ile Dusan Tadic'e şans verdi. 61 yaşındaki teknik adam, hücumda da Edin Dzeko ile Youssef En-Nesyri'ye oynattı.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Yiğit Emir ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.

LEVENT MERCAN İLK KEZ İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna dahil ettiği Levent Mercan, ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de forma şansı buldu.

Sarı-lacivertlilerin ligde oynadığı Çaykur Rizespor ve Kayserispor müsabakalarında sonradan oyuna giren Levent, sezon içinde Zenit ile oynanan hazırlık maçında etkili bir performans ortaya koymuş ve bir de gol atmıştı.

LİVAKOVİC VE OĞUZ AYDIN KADRODA YOK

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın kadroda yer almadı.

Sakatlık sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayan Livakovic ve Oğuz, müsabakanın kadrosuna dahil edilmedi.

Teknik direktör Mourinho, Hatayspor karşısında her 2 oyuncuyu da görevlendirmedi.

Sarı-lacivertlilerde ayrıca sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Samet Akaydin ve İsmail Yüksek'in yanı sıra ağrısı olduğu belirtilen Allan Saint-Maximin kadroda yer almadı.

MERT HAKAN 6 MAÇ SONRA KADRODA

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, 6 maç sonra kadroya dahil edildi.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, 44 gün sonra formasına kavuştu.

Mert Hakan Yandaş, ligin 13. haftasındaki Kayserispor maçında forma giydikten sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle 4 lig ve 2 Avrupa Ligi maçını kaçırdı.

TRİBÜNLERDE İSTİFA SESLERİ

Fenerbahçeli bazı taraftarlar, karşılaşma öncesinde kulüp yönetimine tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü, yönetimi istifaya davet etti.

TRİBÜNLERDE BÜYÜK BOŞLUKLAR

Sezon boyunca tribünleri dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, Hatayspor maçına fazla ilgi göstermedi.

Ülker Stadı'nın tribünlerinde büyük boşluklar dikkati çekerken, müsabakayı yaklaşık 30 bin taraftar takip etti.

FERDİ TAYFUR UNUTULMADI

Hafta içinde vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur, maç öncesinde anıldı.

Hatayspor maçı öncesinde Ülker Stadı'nda Ferdi Tayfur'un "Bana sor" ve "Ben de özledim ben de" parçaları çalındı.

Sarı-lacivertli taraftarlar da şarkılara eşlik etti.

EN-NESYRI GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri bugün oynanan Hatayspor maçında ilk 11'de başladı. Golcü futbolcu bu maçta takımının iki golünü de kaydetti. Faslı futbolcu Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta 5 gol attı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Fred'in savunma arkasına pasına hareketlenen En-Nesyri'nin ceza sahası içi sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak yan direğe de çarpıp auta çıktı.

11. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Dzeko pasını Kostic'e aktardı. Kostic'in ceza sahası içi sol çaprazından uzak direğe şutunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

17. dakikada Tadic, sağ tarafta Kamil Ahmet Çörekçi'den kaptığı topta pasını ceza sahası içi sağ çaprazındaki Dzeko'ya aktardı. Dzeko'nun savunma arkasına attığı ara pasa hareketlenen En-Nesyri, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

24. dakikada sağ taraftan Fred'in ortasında kale önünde Kostic'in bekletmeden şutunda kaleci Erce topu çeldi. Pozisyonun devamında bu kez sol taraftan gelen ortaya kale önünde yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

33. dakikada Diack'ın pasında sağ tarafta topla buluşan Boutobba, ceza sahası içi sağ çaprazına girerek şutunu çekti. Levent Mercan'a da çarpan top filelerle buluştu. 1-1

45+5. dakikada sol taraftan Kostic'in ortasında kaleci Erce'nin yumrukladığı top Yiğit Ali'ye çarpıp kale önündeki En-Nesyri'ye düştü. En-Nesyri yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1

49. dakikada sol taraftan Kostic'in kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen En-Nesyri'nin altıpasın gerisinden kafa vuruşunda kaleci Erce topu çeldi. Pozisyonun devamında kale önünde Tadic'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.

58. dakikada Dzeko'nun ara pasında topu alan En-Nesyri'nin ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda kaleci Erce meşin yuvarlağı çeldi.

63. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Fred'in ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda kaleci Erce meşin yuvarlağı göğsüyle kornere çeldi.

90+2. dakikada sol taraftan En-Nesyri'nin ceza sahasına ortasında Szymanski, Oğuzhan Matur'un müdahalesiyle yerde kaldı. VAR tavsiyesiyle pozisyonu incelemeye gelen hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi.

90+6. dakikada beyaz noktanın başına geçen Edin Dzeko'nun vuruşunda top üstten auta gitti.

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Serkan Olguncan, Mehmet Akıncık

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel (Mert Müldür dk. 69), Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Levent Mercan, Dusan Tadic (Sebastian Szymanski dk. 76), Fred, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Bartuğ Elmaz, Yiğit Emre Ekiz, Yusuf Akçiçek, Cenk Tosun

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Yiğit Ali Buz, Guy-Marcelin Kilama, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Bilal Boutobba, Lamine Diack, Rui Pedro (Selimcan Temel dk. 85), Funsho Bamgboye (Oğuzhan Matur dk. 78), Vincent Aboubakar

Yedekler: Visar Bakaj, Demir Sarıcalı, Ali Yıldız, İsmail Zobu, Deniz Aksoy

Teknik Sorumlu: Yılmaz Bal

Goller: Youssef En-Nesyri (dk. 17 ve 45+5) (Fenerbahçe), Bilal Boutobba (dk. 33) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Fred (Fenerbahçe), Rui Pedro, Vincent Aboubakar, Oğuzhan Matur, Erce Kardeşler (Hatayspor)