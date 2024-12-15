Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı sarı lacivertli takım 3-1 kazandı.

Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun 41. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Başakşehir 59. dakikada Krzysztof Piatek ile eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip 74. dakikada Youssef En-Nesyri ile yeniden öne geçti. Faslı futbolcu, 90. dakikada yine sahneye çıktı ve skoru 3-1 yaptı. Maçta başka gol çıkmadı ve Fenerbahçe karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Başakşehir'de Ousseynou Ba 45+1. dakikada rakibine yaptığı hamle sonrası doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Son olarak Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, bu galibiyetle moral depoladı. Başakşehir ise 2 maç sonra kaybetti.

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 35'e çıkardı. Başakşehir ise 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak. Başakşehir ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan Athletic Bilbao maçına göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti.

Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'ndaki mücadelede Athletic Bilbao karşısında ilk 11'de sahaya sürdüğü isimlerden Mert Müldür, İsmail Yüksek, Allan Saint-Maximin, Dusan Tadic ve Youssef En-Nesyri'yi yedek başlattı.

İspanyol ekibine karşı 11'de sahaya çıkan oyunculardan Alexander Djiku cezası sebebiyle kadroda bulunmazken, Samet Akaydin ise teknik ekibin kararıyla kadroda yer almadı.

Teknik direktör Mourinho, Samet Akaydin-Alexander Djiku ikilisinin yerine Çağlar Söyüncü-Rodrigo Becao tandemiyle mücadeleye başlarken Mert Müldür'ün yerine de Filip Kostic'i sahaya sürdü.

Cezası sebebiyle Athletic Bilbao karşısında forma giyemeyen Fred, RAMS Başakşehir maçıyla 11'e geri dönerken İsmail Yüksek kulübeye geçti.

Orta sahadaki isimlerden Dusan Tadic'in yerine İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin'in yerine de Oğuz Aydın'ı 11'e alan Jose Mourinho'nun forvetteki tercihi ise Edin Dzeko oldu.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Uzun süredir sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra tedavileri devam eden İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş, maç kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Alexander Djiku da takımını yalnız bırakan bir diğer isim oldu.

Ayrıca, Athletic Bilbao karşısında yaptığı hatanın ardından tribünlerin tepki gösterdiği Samet Akaydin ile Levent Mercan, RAMS Başakşehir maçında teknik ekip kararıyla kadroya dahil edilmedi.

Teknik direktör Jose Mourinho, İspanyol ekibiyle oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samet'i korumak için maç kadrosuna almayacağını açıklamıştı.

YUSUF AKÇİÇEK, SÜPER LİG'DE ÜÇÜNCÜ KEZ KADRODA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, RAMS Başakşehir karşısında Çağlar Söyüncü-Becao ikilisini sahaya sürerken, genç futbolcu Yusuf Akçiçek'i de maç kadrosuna aldı.

Yusuf Akçiçek, Alexander Djiku ve Samet Akaydin'in yokluğunda bu sezon üçüncü kez Süper Lig'de maç kadrosunda yer aldı.

Genç oyuncu, ligde Kasımpaşa ile deplasmanda oynanan müsabakada son 9 dakikada forma giyerken, Gaziantep FK maçında ise oyuna dahil olmamıştı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ 5 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Ligde oynanan Net Global Sivasspor karşılaşmasının 12. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Çağlar Söyüncü, sakatlığı süresince ligde Bellona Kayserispor, Gaziantep FK ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde de Slavia Prag müsabakalarında takımını yalnız bırakmıştı.

Son oynanan Athletic Bilbao maçının kadrosunda yer alan Çağlar Söyüncü, 46. dakikada Samet Akaydin'in yerine oyuna dahil olurken, RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte 5 maç sonra 11'e döndü.

BECAO-ÇAĞLAR 6 MAÇ SONRA BİRLİKTE

Alexander Djiku ve Samet Akaydin'in yokluğunda Çağlar Söyüncü-Becao ikilisine şans veren teknik direktör Jose Mourinho, iki ismi 6 maç aradan sonra beraber oynattı.

Çağlar-Becao ikilisi, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynanan AZ Alkmaar karşılaşmasında 11'de sahaya çıkmıştı.

Bu müsabakanın ardından ligde oynanan Net Global Sivasspor karşılaşmasında Samet Akaydin'le birlikte ilk 11'de forma giyen Çağlar Söyüncü, maçın 12. dakikasında sakatlanıp 5 maçta forma giyememişti.

Fenerbahçe, iki ismin birlikte oynadığı son maç olan AZ Alkmaar müsabakasını 3-1 kaybetmişti.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe-RAMS Başakşehir müsabakasında sarı-lacivertli taraftarlar tribünleri doldurdu.

Athletic Bilbao karşısında alınan skorun ardından yönetime ve takıma tepki gösteren taraftarlar, yoğun yağışa rağmen Başakşehir karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.

Maçtan bir saat önce tribündeki yerlerini alan sarı-lacivertliler, ısınma sırasında futbolcuları tek tek çağırıp destek verirken, takımları için de uzun süre tezahüratta bulundu.

LİVAKOVİC SAKATLANDI

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maçta sarı lacivertli takımda sakatlık şoku yaşandı.

Sarı lacivertli takımda Dominik Livakovic, karşılaşmanın 30. dakikasında sakatlık yaşadı.

Oyuna devam edemeyeb Livakovic'in yerine kalan dakikalarda Ertuğrul Çetin kaleye geçti.

MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakikada Kostic'in sol taraftan ortasında Dzeko'nun ön kale direği önünden vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

26. dakikada Osayi Samuel'in pasında Dzeko'nun ceza yayı üzerinden gelişine vuruşunda kaleci Deniz meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan vuruşunda uzak kale direğine de çarpan top auta gitti.

38. dakikada İrfan'ın sağ taraftan ortasında arka direkte Çağlar'ın kafa vuruşunda kaleci Deniz topu kornere çeldi.

42. dakikada Szymanski'nin pasında ceza sahası çizgisi üzeri sol çaprazdan Dzeko'nun vuruşunda kaleci Deniz'in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu. 1-0

45+2. dakikada hakem Ozan Ergün VAR'dan gelen uyarı sonrası Dzeko ile Ba arasındaki pozisyonu izleyerek Ba'ya kırmızı kart gösterdi.

50. dakikada Dzeko ile verkaç sonrası kale önünde Oğuz Aydın'ın bekletmeden vuruşunda top savunmaya da çarparak kornere gitti.

59. dakikada Kemen'in arasında savunma arkasına sarkan Piatek'in ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci Ertuğrul Çetin'den önce dokunduğu top ağlarla buluştu. 1-1

74. dakikada Tadic'in sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde bulunan En Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

76. dakikada savunma arkasına atılan pasta Rodrigo Becao'dan topu alan Piatek'in ceza sahası içinde kaleci Ertuğrul Çetin ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top kalenin üzerinden dışarı gitti.

76. dakikada Rodrigo Becao, Piatek ile girdiği pozisyonda sakatlandı. Oyuncu değişikliği hakkını tamamlayan sarı-lacivertliler, Becao'nun devam edememesinden dolayı sahada 10 kişi kaldı.

90. dakikada Kostic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde En Nesyri, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

Hakemler: Ozan Ergün, İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan Olguncan

Fenerbahçe: Dominik Livakovic (Ertuğrul Çetin dk. 32), Bright Osayi Samuel (Mert Müldür dk. 63), Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü, Filip Kostic, Fred, Sofyan Amrabat (Youssef En Nesyri dk. 63), İrfan Can Kahveci (Dusan Tadic dk. 56), Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın (Allan Saint Maximin dk. 55), Edin Dzeko

Yedekler: İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Başakşehir: Deniz Dilmen, Leonardo Duarte, Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Lucas Lima, Berat Özdemir (Dimitrios Pelkas dk. 87), Deniz Türüç (Hamza Güreler dk. 46), Olivier Kemen, Miguel Crespo, Davidson (Patryk Szysz dk. 87), Krzysztof Piatek

Yedekler: Volkan Babacan, Ömer Faruk Beyaz, Matchoi Djalo, Emre Kaplan

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Edin Dzeko (dk. 42), Youssef En Nesyri (dk. 74 ve 90) (Fenerbahçe) Krzysztof Piatek (dk. 59) (Başakşehir)

Kırmızı kart: Ousseynou Ba (dk. 45+2) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Sofyan Amrabat (Fenerbahçe), Berat Özdemir, Jerome Opoku, Deniz Türüç, Miguel Crespo, Deniz Dilmen (Başakşehir)