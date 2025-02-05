Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe evinde Hakan Kutlu'nun yönetimindeki Erzurumspor FK'yi 5-0 mağlup etti.

Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe'nin gollerini 33. dakikada Anderson Talisca, 50. dakikada penaltıdan Cenk Tosun, 78. dakikada Mert Hakan Yandaş, 81 ve 89. dakikalarda ise Youssef En-Nesyri kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe kupaya 2'de 2 ile başladı ve kupadaki puanını 6'ya yükseltti. Kupadaki gruptaki ikinci maçını da kaybeden Erzurumspor ise 0 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk olurken Erzurumspor evinde İstanbulspor'u ağırlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. maçında Erzurumspor FK'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 8 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada ligde 11'de görev verdiği İrfan Can Eğribayat, Diego Carlos, Flip Kostic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'yi yedek soyundururken, Fred'i ise maç kadrosuna dahil etmedi.

Mourinho, bu isimlerin yerine Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Anrderson Talisca ve Cenk Tosun'a formayı verdi.

Ligdeki son maçta ilk 11'de sahaya çıkan Levent Mercan, Milan Skriniar ve Sofyan Amrabat, Erzurumspor FK karşısında da ilk 11'deki yerini korudu.

Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçına şu 11'le çıktı:

Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Djiku, Skrinian, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Amrabat, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Talisca, Cenk Tosun.

FENERBAHÇE'DE 9 EKSİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Erzurumspor FK maçında 9 oyuncusundan yararlanamadı.

Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Livakovic, Allan Saint-Maximin ve Mert Müldür sakatlıkları, İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic gribal enfeksiyon, Fred de dinlendirildiği için kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertli ekipte lisansı dün çıkarılan yeni transfer Ognjen Mimovic de teknik ekip kararıyla Erzurumspor FK maçının kadrosunda olmayan bir diğer isimdi.

SKRİNİAR VE TALİSCA 11'DE

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Milan Skriniar ve Anderson Talisca, Erzurumspor FK karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

Çaykur Rizespor karşısında da ilk 11 oynayan Skriniar, üst üste ikinci maçında kadrodaki yerini korudu. Anderson Talisca ise sarı-lacivertli formayla ilk kez 11 deneyimi yaşadı.

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrona kattığı diğer isimlerden Diego Carlos maça yedek başlarken, Ognjen Mimovic ise kadroda yer almadı.

CENGİZ ÜNDER 133 GÜN SONRA İLK 11'DE

Fenerbahçe'de Erzurumspor FK karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Cengiz Ünder, sarı-lacivertli takımda 133 gün sonra ilk 11'de şans buldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ülker Stadı'nda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise karşısında ilk 11 şansı bulan Cengiz Ünder, 133 gün sonra ilk 11'de şans buldu.

Bu sezon ligde 4, UEFA Avrupa Ligi'nde 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 maçta şans bulan milli futbolcu, bu karşılaşmaların 7'sinde oyuna sonradan dahil olmuştu.

TALİSCA GOLLE TANIŞTI

Sarı-lacivertli ekipte yeni transferlerden Talisca bu maçta ilk 11'de başladı.

Maçın 33. dakikasında Mert Hakan'ın asistinde topla buluşan Talisca topu ağlarla buluşturdu. Brezilyalı oyuncu böylece Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atmış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada sağ taraftan Mert Hakan'ın uzun pasında topla buluşan Talisca'nın ceza sahası sol çaprazından şutunda kaleci Göktuğ meşin yuvarlağı çeldi.

22. dakikada Cenk Tosun'un savunma arkasına attığı derin pasa hareketlenen Cengiz Ünder'in ceza sahası sağ çaprazından uzak direğe şutunda top auta çıktı.

33. dakikada kaleci Ertuğrul oyunu hızlı başlatarak topu eliyle sağ taraftaki Mert Hakan'a gönderdi. Mert Hakan da savunma arkasına sarkan Talisca'ya pasını aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Talisca'nın ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

41. dakikada sağ taraftan Mert Hakan'ın ortasına ön direkte iyi yükselen Djiku'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Skriniar'ın şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

49. dakikada aldığı topla sağ taraftan ceza sahasına giren Cenk Tosun'un Yakup'un müdahalesiyle yerde kalması üzerine hakem Adnan Deniz Kayatepe beyaz noktayı gösterdi.

50. dakikada penaltıda topun başına geçen Cenk Tosun, yerden sol tarafa yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

78. dakikada Erzurumspor savunmasının çıkarken kaptırdığı topu alan Oğuz Aydın pasını Mert Hakan'a aktardı. Mert Hakan'ın ceza yayının gerisinden çektiği şutta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0

81. dakikada Oğuz Aydın'ın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan En-Nesyri, kaleciyi de çalımlayıp meşin yuvarlağı boş ağlara yuvarladı. 4-0

89. dakikada sağ taraftan İsmail'in arka direğe ortasında Oğuz kafayla pasını kale önündeki En-Nesyri'ye aktardı. En-Nesyri yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 5-0

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Samet Çavuş, Samet Özkul

Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku (Diego Carlos dk. 55, Yusuf Akçiçek dk. 61, Filip Kostic dk. 75), İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Mert Hakan Yandaş, Levent Mercan, Anderson Talisca (Oğuz Aydın dk. 61), Cengiz Ünder, Cenk Tosun (Youssef En-Nesyri dk. 55)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı (Guram Giorbelidze dk. 46), Mustafa Yumlu (Gökhan Akkan dk. 18), Yakup Kırtay, Salih Sarıkaya, Okechukwu Azubuike (Batuhan Artarslan dk. 73), Özgür Sert, Celal Hanalp, Eren Tozlu (Koray Kılınç dk. 60), Cheickne Sylla (Muhammed Furkan Özhan dk. 46), Streli Mamba

Yedekler: Kağan Moradaoğlu, Mustafa Akbaş, Odise Roshi, Süleyman Eren Karakaş, Toni Tasev

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: Anderson Talisca (dk. 33), Cenk Tosun (dk. 50 pen.), Mert Hakan Yandaş (dk. 78), Youssef En-Nesyri (dk. 81 ve 89) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe)