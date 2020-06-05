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Spor

Maç sonucu: Freiburg 1-0 Borussia Mönchengladbach

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Freiburg, sahasında konuk ettiği Borussia Mönchengladbach'ı Nils Petersen'in golüyle 1-0 mağlup etti.

05 Haziran 2020 Cuma 23:35 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 23:35
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Almanya Bundesliga'da 30. hafta heyecanı Freiburg ile Borussia Mönchengladbach arasında oynanan maçla başladı. Ev sahibi Freiburg, güçlü rakibini tek golle mağlup edip üç puanı hanesine yazdırdı: 1-0.

İlk yarısı golsüz sonuçlanan karşılaşmada ev sahibine galibiyeti getiren golü 58'de Nils Petersen kaydetti.

Konuk ekipte Plea 70. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Ligde 4 haftalık galibiyet hasretine son veren Freiburg, puanını 41'e yükseltti ve Avrupa Ligi için umudunu son 4 haftaya taşıdı.

56 puanda kalan M'Gladbach ise Şampiyonlar Ligi hedefinde önemli bir kayıp yaşadı.

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