UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Galatasaray evinde Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla karşılaştı. Belçika ekibinde David, 57. dakikada fileleri havalandırdı ve temsilcimiz bu golle 1-0 mağlup oldu.

Belçika ekibi Şampiyonlar Ligi'nde 2. Galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. Temsilcimiz Galatasaray ise 5-1'lik Frankfurt maçının ardından 2. mağlubiyetini aldı. Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanda kaldı.

SIRADA MONACO VAR

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 9 Aralık Salı günü Monaco'nun konuğu olacak.

10 KİŞİ KALDI

Galatasaray'da Arda Ünyay, 89. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

DERBİ ÖNCESİ KAYIP

Galatasaray, bir sonraki maçını Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynayacak. Union SG karşısında alacağı galibiyetle derbiye moralli çıkmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, yaşanan mağlubiyetle bu fırsatı kaçırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

"Devler Ligi"nde beşinci haftaya 3 galibiyet, 1 yenilgiyle 9 puan toplayarak ilk 8 iddiasıyla giren sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta Union Saint-Gilloise'ı ağırladı. Galatasaray, müsabakaya, Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ilk 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Yusuf Kahraman, Ege Araç, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Çağrı Hakan Balta, Arda Ünyay yer aldı.

Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 3-2 kazandıkları Gençlerbirliği müsabakasının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti. Kalede Günay Güvenç'in yerine Uğurcan Çakır'ı oynatan Buruk, Wilfried Singo ve Mario Lemina'dan sakatlıkları, Kazımcan Karataş'tan ise statü gereği yararlanamadı.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Jakobs, İlkay ve Icardi'yi ilk 11'de oynattı.

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Sarı-kırmızılı takım, önemli futbolcularından Union Saint-Gilloise karşısında yararlanamadı.

Galatasaray'da Victor Osimhen, Mario Lemina, Yunus Akgün, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, sakatlıkları nedeniyle kritik UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde forma giyemedi.

Bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da Belçika temsilcisine karşı kadroya giremedi.

YUSUF DEMİR KADROYA ALINMADI

Okan Buruk, genç orta saha oyuncusu Yusuf Demir'i kadroya almadı.

Gençlerbirliği müsabakasının 17. dakikasında sakatlanan Mario Lemina'nın yerine oyuna giren Yusuf, devre arasında yerini İlkay Gündoğan'a bırakmıştı.

Etkisiz bir performans sergileyen ve taraftarın tepkisini çeken 22 yaşındaki Yusuf, Union Saint-Gilloise karşısında kadroya giremedi.

YEDEKLERDE 6 GENÇ OYUNCU

Teknik direktör Okan Buruk, Union Saint-Gilloise mücadelesinin kadrosuna 6 genç futbolcuyu aldı.

Sakat ve cezalı toplam 8 futbolcusu bulunan sarı-kırmızılılarda yedek kulübesinde 17 yaşındaki stoper Yusuf Kahraman, 18 yaşındaki orta saha oyuncuları Ege Araç ve Eyüp Can Karasu, 17 yaşındaki 10 numara Furkan Koçak ve 17 yaşındaki santrfor Çağrı Hakan Balta kadroda yer aldı.

ÜÇ OYUNCU GENÇLİK LİGİ MAÇINDAN ÇIKIP GELDİ

Galatasaray'da yedeklerde yer alan 3 futbolcu, öğle saatlerindeki UEFA Gençlik Ligi müsabakasında süre aldı.

Yedeklerde oturan Furkan Koçak, Union Saint-Gilloise ile yapılan müsabakada 90 dakika sahada kaldı. Yusuf Kahraman ile Ege Araç ise 65'er dakika süre aldı.

Sakat ve cezalı oyuncuları nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Galatasaray, yedeklere gençler dahil 9 futbolcu yazabildi.

TARAFTARDAN ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

Galatasaray taraftarı takımlarına UEFA Şampiyonlar Ligi motivasyonu verdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi Kuzey Tribünü'ne "Galatasaray'ın hedefi Avrupa'nın en tepesi" yazılı pankart açtı. Pankartta Şampiyonlar Ligi kupasının görseline yer verildi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasındaki Galatasaray-Union Saint-Gilloise karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

11. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

27. dakikada Sara'nın yaklaşık 30 metreden çektiği şutta meşin yuvarlak, yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

33. dakikada Ait El Hadj ile verkaç yapan Florucz, sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kurtardı.

40. dakikada Ait El Hadj'ın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önünde bulunan Sykes'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

41. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ters ayakla açtığı ortada arka direkte bulunan Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, kaleci Scherpen topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında konuk ettiği Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 yenildi.

57. dakikada Union Saint-Gilloise öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Florucz'un pasında Zorgane, çizgiden topu bekletmeden altıpasa doğru çevirdi. Bu noktada bulunan David'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

74. dakikada Zorgane'nin pasında topla buluşan Rodriguez'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta, kaleci Uğurcan Çakır yakın direkten meşin yuvarlağı kurtardı. Dönen topu ceza yayında önünde bulan Schoofs'un bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

76. dakikada Sanchez'in sağ kanattan ortasında ceza sahası sağ çaprazında bulunan Sara'nın kafa vuruşunda, kaleci Scherpen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

77. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte bulunan Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, Rodriguez topa çizgi üzerinde müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Sanchez'in altıpastan vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+4. dakikada Zorgane'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rodriguez'in şutunda, meşin yuvarlak çizgiye paralel bir şekilde taca çıktı.

Belçika ekibi, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Stat: RAMS Park

Hakemler: Jose Maria Sanchez, Raul Cabanero, Inigo Prieto (İspanya)

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 53 Arda Ünyay), Torreira, Sara, Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Union Saint-Gilloise: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Khalaili, Zorgane, Van De Perre, Niang (Dk. 90 Leysen), Ait El Hadj (Dk. 71 Schoofs), Florucz (Dk. 71 Boufal), David (Dk. 59 Rodriguez)

Gol: Dk. 57 David (Union Saint-Gilloise)

Kırmızı kart: Dk. 89 Arda Ünyay (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 13 İlkay Gündoğan, Dk. 63 Torreira, Dk. 64 Sanchez, Dk. 70 Okan Buruk (Teknik direktör) (Galatasaray), Dk. 35 David, Dk. 63 Khalaili (Union Saint-Gilloise)