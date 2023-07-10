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Spor

Maç sonucu: Galatasaray 2-0 Kisvarda

Galatasaray Avusturya'da devam ettiği yeni sezon hazırlık çalışmaları kapsamında karşı karşıya geldiği Kisvarda takımını 2-0'lık skorla mağlup etti.

10 Temmuz 2023 Pazartesi 22:38 - Güncelleme:
Maç sonucu: Galatasaray 2-0 Kisvarda
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Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Kisvarda'yı Barış Alper ve Sacha Boey'un golleriyle 2-0 mağlup etti.

Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Kisvarda ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray, 7. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 68. dakikada Sacha Boey'un golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Kocaeli'de oynadığı hazırlık maçında Hull City'ye 4-3 kaybeden Galatasaray, Avusturya kampına ise galibiyetle başladı.

Galatasaray'ın Avusturya'daki kalan maçları şu şekilde;

14 Temmuz Cuma

Austria Wien-Galatasaray (Generali Arena)

18 Temmuz Salı

Sturm Graz-Galatasaray (Merkür Arena)

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