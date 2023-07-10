Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Kisvarda'yı Barış Alper ve Sacha Boey'un golleriyle 2-0 mağlup etti.
Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Kisvarda ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray, 7. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 68. dakikada Sacha Boey'un golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Kocaeli'de oynadığı hazırlık maçında Hull City'ye 4-3 kaybeden Galatasaray, Avusturya kampına ise galibiyetle başladı.
Galatasaray'ın Avusturya'daki kalan maçları şu şekilde;
14 Temmuz Cuma
Austria Wien-Galatasaray (Generali Arena)
18 Temmuz Salı
Sturm Graz-Galatasaray (Merkür Arena)