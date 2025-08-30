Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Sarı-kırmızlı ekip maçtan 3-1 galip ayrıldı. Galatasaray'ın gollerini 20. dakikada Davinson Sanchez, 65. dakikada Victor Osimhen ve 90+2'de Icardi kaydetti. Konuk ekibin golünü ise 73. dakikada Varesanovic attı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 12 yaptı. Çaykur Rizespor ise 1 puanda kaldı.

Galatasaray gelecek hafta Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Gençlerbirliği ile oynayacak.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta yapılan maça Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Victor Osimhen 11'iyle çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Arda Ünyay yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 4-0 yendikleri maçın ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, sakatlığını atlatan Mario Lemina'yı ilk 11'de görevlendirdi. Okan Buruk, Kayserispor mücadelesinde ilk 11 oynattığı Jakobs'u yedek kulübesine çekti.

DAVİNSON SANCHEZ TARİHE GEÇTİ

Galatasaray'ın Süper Lig tarihindeki 4000. golü Davinson Sanchez attı.

Çaykur Rizespor karşısında 20. dakikada fileleri havalandıran Kolombiyalı stoper, Sarı-Kırmızılı kulübün tarihine geçti.

1. gol: Metin Oktay

1000: Turgay İnan

2000: Hakan Ünsal

3000: Rajnoch (kendi kalesine)

4000: Davinson Sanchez

SİNGO İLK KEZ KADRODA

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo, ilk kez bir maçın kadrosuna girdi.

Sarı-kırmızılı kulübün yaklaşık 31 milyon avro bedelle Fransa temsilcisi Monaco'dan kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, Çaykur Rizespor mücadelesinde yedekler arasında yer aldı.

Singo, ilk kez bir müsabakada kadroya girerek sarı-kırmızılı taraftarlarla buluştu. Maç öncesi taraftarların sevgi gösterilerinde bulunduğu 24 yaşındaki futbolcu, taraftarlara "üçlü" tezahüratı yaptırdı.

BARIŞ ALPER YILMAZ KADROYA ALINMADI

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçının ardından Çaykur Rizespor müsabakasında da kadroya alınmadı.

Suudi Arabistan'ın NEOM takımından transfer teklifi almasının ardından gitme isteğinde bulunan ve sonrasındaki süreçte sağlık sorunlarını gerekçe göstererek antrenmanlara çıkmayan Barış Alper, Karadeniz temsilcisine karşı da forma giyemedi.

Hafta içinde takımla çalışmalara katılan Barış Alper, mental yorgunluğu nedeniyle teknik direktör Okan Buruk tarafından maç kadrosuna yazılmadı.

TARAFTARLARDAN KEREM AKTÜRKOĞLU'NA TEPKİ

Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan eski futbolcuları Kerem Aktürkoğlu'na tepki gösterdi.

Sarı-lacivertliler, Portekiz temsilcisi Benfica'da forma giyen Kerem için prensip anlaşmasına vardı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'dan geçen sezon başında ayrılan ve yaklaşık 1 yıl sonra Fenerbahçe'ye gelme ihtimali bulunan Kerem aleyhine tezahüratta bulundu.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI

Galatasaray Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel hazırlık yaptı.

Müsabaka öncesinde stat hoparlörlerinden milli duyguları öne çıkaran marşlar çalan sarı-kırmızılı kulübün yönetimi, LED ekranlarda ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan ifadelere yer verdi.

Galatasaray taraftarları da kale arkasına, "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" ifadesinin yer aldığı pankart astı. Taraftarlar, tribünlerde sadece ay-yıldızlı Türk bayrağını salladı.

FİLİSTİN UNUTULMADI

Galatasaray taraftarı, İsrail işgali altındaki Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını istedi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Gazze'ye insani yardım götürmek ve ablukayı kırmak için yola çıkacak "Küresel Kararlılık Filosu"na (Global Sumud Flotilla) destek verdi.

Taraftarlar, ultrAslan'ın bulunduğu Kuzey Tribünü'nde İngilizce "Refah Sınırı Kapısı'nı açın" ve "Tüm gözler Kararlılık Filosu'nun üzerinde" yazılı pankart açtı. Taraftarlar, diğer kale arkasında ise "Gazze biz geliyoruz." yazılı pankarta yer verdi.

MİNİK BARIŞ TAKIMLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Kanseri yenen minik Galatasaray taraftarı Barış Beğdili, sarı-kırmızılı takımla fotoğraf çektirdi.

Hatay'da yaşayan ve hastalığını atlatan minik Barış, iş insanı Dinçer Azaphan'ın girişimleriyle Galatasaray-Çaykur Rizespor maçını RAMS Park'ta izledi. Barış, müsabaka öncesinde Galatasaray takım fotoğrafında yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Galatasaray'ın sol taraftan geliştirdiği atakta Abdülkerim'in sol çizgiden içeri çevirdiği top kaleye yöneldi. Uzak direğe çarparak oyun alanına geri dönen meşin yuvarlağı Çaykur Rizespor savunması uzaklaştırdı.

18. dakikada Çaykur Rizespor atağında Taha'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Mithat'ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

20. dakikada sağ köşe gönderinden Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda Davinson Sanchez'in altıpası çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erdem'in sağından ağlarla buluştu. 1-0

34. dakikada Olawoyin'in pasında Ali Sowe'un ayak içiyle servis ettiği topu Kazim Laçi, ceza yayı gerisinden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla filelere gönderdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Ali Yılmaz, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

58. dakikada Yunus'un ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Sara'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Erdem'den oyun alanına geri döndü.

65. dakikada Abdülkerim'in sol taraftan ortasında Osimhen'in altıpas içinden yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0

71. dakikada Çaykur Rizespor'un sağ taraftan paslaşarak kullandığı köşe vuruşu sonrası kafalardan seken top Papanikolaou'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak çok az farkla sağdan auta gitti.

73. dakikada Torreira'dan topu kapan Buljubasic'in vuruşunda kaleci Günay topu çeldi. Pozisyonu iyi takip eden Varesanovic'in sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

90+2. dakikada Hojer'in kaptırdığı topa sahip olan Sallai'nin pasında Mauro Icardi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1

Stat: RAMS Park

Hakemler: Ali Yılmaz, Ceyhun Sesigüzel, Mustafa Savranlar

Galatasaray: Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina (Mauro Icardi dk. 67), Yunus Akgün (İsmail Jakobs dk. 84), Gabriel Sara (Kaan Ayhan dk. 83), Leroy Sane (Nicolo Zaniola dk. 83), Victor Osimhen (Wilfried Singo dk. 90)

Yedekler: Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Husniddin Alikulov (Attila Mocsi dk. 72), Samet Akaydin, Casper Hojer, İbrahim Olawoyin (Muhamed Buljubasic dk. 73), Giannis Papanikolaou, Halil Dervişoğlu (Altin Zekiri dk. 60), Kazim Laçi (Vaclav Jurecka dk. 88), Mithat Pala (Dal Varesanovic dk. 60), Ali Sowe

Yedekler: Efe Doğan, Taylan Antalyalı, Modibo Sagnan, Furkan Orak, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Davinson Sanchez (dk. 20), Victor Osimhen (dk.65), Mauro Icardi (dk. 90+2) (Galatasaray), Dal Varesanovic (dk. 73) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: İbrahim Olawoyin, Husniddin Alikulov, Casper Hojer, Erdem Canpolat (Çaykur Rizespor), Roland Sallai (Galatasaray)