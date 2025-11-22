Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. Haftasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı kırmızılı ekip, ilk yarıyı 1-0 geride kapatsa da ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 3-2 kazanmayı başardı.

Sarı-kırmızılıların gollerini 55. dakikada Icardi, 57. dakikada Barış Alper ve 66. dakikada İlkay Gündoğan kaydetti. Gençlerbirliği'nin golleri ise 22. dakikada Niang ve 77. dakikada Metehan Mimaroğlu'ndan geldi.

SALLAI DERBİDE YOK

Galatasaray'da Sallai, VAR incelemesi sonucunda 90+4. dakikada direkt kırmızı kart gördü. Oyuncu, önümüzdeki hafta Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Sarı kırmızılılar, önümüzdeki hafta Kadıköy'de Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Gençlerbirliği ise önümüzdeki hafta deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. Başkent temsilcisi 11 puanda kaldı.

Galatasaray puanını 32'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son Kocaelispor maçının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta yapılan maça Günay Güvenç, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Gabriel Sara, Roland Sallai, Barış Alper Yılmaz 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Uğurcan Çakır, Ahmet Şen, Mauro Icardi, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Furkan Koçak, Çağrı Hakan Balta ve Arda Ünyay yer aldı.

Milli aradan önce ligin 12. haftasında konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 mağlup olarak sezonun ilk yenilgisini yaşayan sarı-kırmızılılarda ilk 11'de 4 değişiklik yapıldı. Victor Osimhen'den sakatlığı nedeniyle yararlanamayan teknik direktör Okan Buruk, Ismail Jakobs'u ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Union SG maçını düşünerek kadroya almadı. Buruk, kaleci Uğurcan Çakır ile santrfor Mauro Icardi'yi ise yedeğe çekti.

Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Günay, Kazımcan, Sara ve Sallai'yi görevlendirdi.

LEMİNA VE SİNGO SAKATLANDI

Karşılaşmanın 15. dakikasında Mario Lemina, 40.dakikasında ise Singo, sakatlık yaşayarak oyuna devam edemedi. Lemina yaşadığı sakatlık sebebiyle kenara alındı ve yerine Yusuf Demir oyuna girdi.

Wilfred Singo ise yerini Mauro Icardi'ye bıraktı.

GÜNAY, 12 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, 12 resmi maçın ardından kaleyi korudu.

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın 14 yıl sonra takımdan ayrılmasıyla kaleye geçen Günay, ligin ilk 4 haftasında forma giydi. Uğurcan Çakır'ın transfer edilmesiyle yedeğe çekilen 34 yaşındaki file bekçisi, 12 resmi karşılaşmanın ardından süre buldu.

KAZIMCAN, 655 GÜN SONRA SARI-KIRMIZILI FORMAYI GİYDİ

Galatasaray'ın 22 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş, 655 gün sonra sarı-kırmızılı formayla resmi maça çıktı.

En son 6 Şubat 2024'te Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor ile yapılan maçta görev alan Kazımcan, 655 gün sonra sarı-kırmızılı formayla resmi maçta görev aldı.

İLKAY, 35 GÜN SONRA KADRODA

Sakatlığını atlatan tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, 35 gün sonra kadroya alındı.

Son olarak Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim'de yapılan RAMS Başakşehir mücadelesinde forma giyen İlkay, 21 Ekim'deki antrenmanda sakatlandı. Yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan 35 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği mücadelesiyle yeniden kadroya girdi.

BARIŞ ALPER'E EKSTRA DESTEK

Galatasaray taraftarı, Trabzonspor ile yapılan son iç saha maçında tepki gören Barış Alper Yılmaz'a destek verdi.

Futbolcuları tek tek tribüne çağıran taraftarlar, Barış Alper için ekstra coşku gösterdi. Tribünlere giden Barış Alper'e, özellikle 1 Aralık'ta yapılacak Fenerbahçe derbisi hatırlatılarak moral verildi.

ICARDİ'YE "DALYA" PLAKETİ

Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye, 100. resmi maç plaketi verildi.

Ligin 11. haftasındaki Trabzonspor müsabakasında 100. kez sarı-kırmızılı formayı terleten Icardi'ye plaketi ve sırtında "100" yazan forma, başkan Dursun Özbek tarafından takdim edildi. Tribünlerin büyük destek verdiği yıldız santrfor için kendisiyle özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısı çalındı.

Taraftarlar, şarkıya büyük bir coşkuyla eşlik etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği, konuk olduğu Galatasaray karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

4. dakikada Kazımcan Karataş'ın sol taraftan kullandığı uzun taçta altıpas çizgisi üzerindeki Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.

7. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sane, pasını Lemina'ya aktardı. Ceza sahası çizgisi üzerinde bulunan Gabonlu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yakın direğin dibinden auta çıktı.

11. dakikada Sanchez'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Velho meşin yuvarlağı ayağıyla kornere gönderdi.

20. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol kanadından penaltı noktasına çevirdiği topa Sane, bekletmeden vuruşunu yaptı. Gençlerbirliği savunmasından dönen topa Yusuf Demir dokunmaya çalıştı. Kaleci Velho, meşin yuvarlağı kontrol etti.

Aynı dakikada kalesini terk eden Günay'ın hatalı pasında ceza yayı gerisinden topla buluşan Niang bekletmeden vuruşunu yaptı. Abdülkerim Bardakcı, bu şuta penaltı noktası üzerinde müdahale ederek topu uzaklaştırdı.

22. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Göktan Gürpüz'ün sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, altıpas çizgisi üzerinde topa dokunan Niang ağları havalandırdı.

41. dakikada Dele-Bashiru'nun pasında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta, kaleci Günay meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

43. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası civarında bulunan Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Gençlerbirliği'nden Zuzek'in uzaklaştırmak istediği topa sol çaprazda Icardi'nin dar açıdan yaptığı röveşata vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Konuk ekip, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

51. dakikada sol kanattan ceza sahasına hareketlenen Göktan, son çizgiye inerek topu içeri çevirdi. Kale alanı önünde Tongya'nın bekletmeden vuruşunda kaleci Günay ayaklarıyla topu çıkardı.

54. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Metehan'ın arka direğe ortasında Tongya'nın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

55. dakikada Barış Alper'in pasında Kazımcan ceza sahası içi sol çaprazından topu içeri çevirdi. Kale önünde Icardi'nin vuruşunda meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti. 1-1

57. dakikada Sane'nin pasında savunma arkasına sarkan Icardi, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Velho uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı. Pozisyonun devamında Barış Alper, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla topu boş kaleye gönderdi. 2-1

60. dakikada Thalisson, Kazımcan'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

66. dakikada Barış Alper, sol taraftan topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde topu kontrol eden İlkay, kalecinin sağından meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-1

77. dakikada Samed'in sağ taraftan ceza sahasına ortaladığı topa Metehan, ön direkte kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2

90+3. dakikada VAR'dan gelen uyarıyla Sallai ve Zuzek arasında yaşanan pozisyonu tekrar izleyen hakem Ozan Ergün, Sallai'yi rakibine yönelik şiddetli hareketi nedeniyle doğrudan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Stat: RAMS Park

Goller: Icardi (dk. 55), Barış Alper Yılmaz (dk. 57), İlkay Gündoğan (dk. 66) (Galatasaray), Niang (dk. 22), Metehan Mimaroğlu (dk. 77) (Gençlerbirliği)

Hakemler: Ozan Ergün, Furkan Ürün, Suat Güz

Galatasaray: Günay Güvenç, Singo (Icardi dk. 40), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lemina (Yusuf Demir dk. 16, İlkay Gündoğan dk. 46), Torreira (Arda Ünyay dk. 80), Sara, Sane, Sallai, Barış Alper Yılmaz (Ahmed Kutucu dk. 80)

Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün (Metehan Mimaroğlu dk. 32), Göktan Gürpüz (Samed Onur dk. 76), Koita (Dilhan Demir dk. 77), Tongya, Niang (Onyekuru dk. 76)

Sarı kartlar: Kazımcan Karataş, İlkay Gündoğan (Galatasaray), Dilhan Demir (Gençlerbirliği)

Kırmızı kartlar: Sallai (dk. 90+3) (Galatasaray), Thalisson (dk. 60) (Gençlerbirliği)