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Spor

Maç sonucu: Gaziantep FK 1-1 Ankaragücü

Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile Ankaragücü, 1-1 berabere kaldı.

14 Haziran 2020 Pazar 23:03 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 23:03
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Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK, Ankaragücü'nü konuk etti.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle Gaziantep Stadyumu'nda seyircisiz olarak oynanan mücadele, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin golünü 25. dakikada penaltıdan Maxim atarken, Ankaragücü'nün golünü 51. dakikada Scarione kaydetti.

Son 5 maçında 3. beraberliğini alan Gaziantep FK, 33 puanla 9. sırada yer aldı. Ligde 1 maç aradan sonra puan kaybeden Ankaragücü ise 24 puanla 17. sırada kaldı.

Gaziantep FK, gelecek hafta Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Ankaragücü ise Başakşehir'i ağırlayacak.

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