Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip maçtan 3-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin gollerini Talisca (P), Dzeko ve Fred kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü ise Maxim attı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 75'e çıkardı. Gaziantep FK ise 42 puanda kaldı.

Fenerbahçe gelecek hafta derbi maçta Beşiktaş'ı ağırlayacak. Gaziantep FK ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

KOSTİC CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşan Fenerbahçe'de Filip Kostic, cezalı duruma düştü.

Kostic, 15. dakikada sarı kart gördü ve gelecek hafta cezalı duruma düştü.

Sırp futbolcu, gelecek hafta Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE, BU SEZON 6. KEZ GERİDEN GELEREK KAZANDI

Gaziantep FK karşısında geriye düşen Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrılırken, bu sezon 6. kez bu durumu yaşadı.

İlk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler ikinci yarıda 4 dakika içinde bulduğu gollerle galibiyete uzandı. Geçtiğimiz hafta Kayserispor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, bugün aldığı 3 puanla ligde son 5 haftaya girilirken iddiasını sürdürdü. Özellikle sezonun ikinci yarısında geriye düştüğü maçlar yaşayan Kanarya, bugün de bu durumu tekrarladı.

Jose Mourinho'nun öğrencileri deplasmanda Trabzonspor ve Konyaspor'u geriye düştüğü maçlarda 3-2'lik skorlarla mağlup ederken, sahasında Göztepe, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor maçlarında geriye düşmesine rağmen sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Bu sezon 18 puanı geriye düştüğü maçlarda aldı.

Fenerbahçe, söz konusu maçlarda 5 kez 3-2'lik skorlarla galibiyet elde etti. Geçtiğimiz hafta da 2 kez geriye düştüğü maçta öne geçmiş, son dakikada ise kalesinde golü görmüştü.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Halil Dervişoğlu'nun savunma arkasına attığı pasıyla ceza sahası içine yönelen Lungoyi'nin yerden sol köşeye vuruşunda meşin yuvarlak direkten dışarı çıktı.

13. dakikada sağ kanatta topu alan Boateng'in pasında ceza sahası dışı sağ tarafından Maxim'in sert vuruşunda Skriniar'a çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

23. dakikada Halil'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Lungoyi'nin uzak köşeye plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

30. dakikada Talisca'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlağı, kaleci Mustafa Burak topu kornere çeldi.

35. dakikada İsmail Yüksek'in savunma arkasına pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mustafa Burak'ta kaldı.

41. dakikada Kostic'in sol kanattan ortasında penaltı noktasına İrfancan'ın tek vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mustafa Burak'ta kaldı.

47. dakikada Ogün Özçiçek'in pasında sol kanatta topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun yerden sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci İrfan Can'da kaldı.

51. dakikada Fred'in ceza sahasına tehlikeli ortasına kale önünde Dzeko'nun dokunuşunda meşin yuvarlak, kaleci Mustafa Burak'ta kaldı.

53. dakikada Oğuz'un pasıyla savunma arkasında topla buluşan İrfan'ın yerden pasına müsait pozisyonda En-Nesyri'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

55. dakikada sol kanatta topla buluşan Dzeko'nun yerden pasında ceza sahası içinde En-Nesyri'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak VAR incelemesi sonrası ofsayt kararı verildi.

66. dakikada Fenerbahçe VAR incelemesinin ardından ceza sahası içinde En-Nesyri'ye faul yapıldığı gerekçesiyle penaltı kazandı.

68. dakikada penaltıda topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlarla buluşturdu. 1-1

69. dakikada Tadic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

72. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta kale önünde bulunan Fred'in vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Pozisyonun devamında tekrar topu alan Fred, bekletmeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3

83. dakikada Tadic'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde En-Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Kısal

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Semih Güler, Bruno Viana (Emre Taşdemir dk. 72), Anel Husic (Arda Kızıldağ dk. 61), Ogün Özçiçek (Quentin Duabin dk. 72), Badou Ndiaye (Furkan Soyalp dk. 84), Deian Sorescu, Christopher Lungoyi, Maxim, Emmanuel Boateng, Halil Dervişoğlu (Kenan Kodro dk. 72)

Yedekler: Sokratis Dioudis, Ertuğrul Ersoy, Salem Mbakata, Ömürcan Artan, İzzet Ali Erdal

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek (Youssef En-Nesyri dk. 46), Fred, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci (Sebestian Szymanski dk. 66), Filip Kostic (Dusan Tadic dk. 66), Anderson Talisca (Cenk Tosun dk. 84), Edin Dzeko (Levent Mercan dk. 79)

Yedekler: Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Burak Kapacak, Osayi Samuel, Diego Carlos

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Maxim (dk. 13) (Gaziantep FK), Talisca (dk. 68 pen.) Dzeko (dk. 69), Fred (dk. 72) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Boateng, Husic, Maxim, Viana (Gaziantep FK), İsmail Yüksek, Kostic (Fenerbahçe)