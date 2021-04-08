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Spor

Maç sonucu: Gaziantep FK 2-0 Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 32'nci dakikada penaltıdan ve 52'nci dakikada Maxim kaydetti.

08 Nisan 2021 Perşembe 18:41 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 18:41
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Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep, sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi.

31'inci dakikada Mirallas, ceza sahası içinde Ponk'un müdahalesiyle yer kaldı, hakem Abdulkadir Bitigen pozisyonda devam kararı verdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceleyen Bitigen beyaz noktayı gösterdi.

32'nci dakikada atışı kullanan Maxim, kaleci Volkan Babacan'ı ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 1-0.

44'üncü dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Günay Güvenç boşa çıktı. Demba Ba uygun durumda kafayı vurdu ancak top Güvenç'e çarpıp yandan dışarı gitti.

52'nci dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Mirallas yerden içeri çevirdi, ceza sahası içindeki Maxim'in bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Kalyon

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar

Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Miranda, Djilobodji, Morais, Vetrih (Dk. 83 Kozulj), Rashid, Mirallas (Dk. 77 Güray Vural), Maxim (Dk. 77 Enver Cenk Şahin), Kenan Özer (Dk. 83 Mirza Cihan), Dicko (Dk. 71 Ertuğrul Ersoy)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar (Dk. 64 Aleksic), Ponck, Epureanu (Dk. 64 Mahmut Tekdemir), Cemali Sertel (Dk. 72 Chadli), Tolga Ciğerci, Ndayishimiye, Visca, Giuliano, Deniz Türüç, Demba Ba (Dk. 64 Crivelli)

Goller: Dk. 32 (Penaltıdan) ve 52 Maxim (Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 31 Ponck (Medipol Başakşehir), Dk. 90 Enver Cenk Şahin (Gaziantep)

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