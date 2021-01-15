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Spor

Maç sonucu: Gençlerbirliği 1-3 Karagümrük

Süper Lig'in 19. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük Ankara'da karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Karagümrük'ün 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

15 Ocak 2021 Cuma 21:00 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 21:00
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Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, Karagümrük'ü konuk etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada penaltıdan Lucas Biglia, 36. dakikada Ndao ve 88. dakikada Sobiech attı. Gençlerbirliği'nin tek sayısını ise 74. dakikada penaltıdan Robert Piris kaydetti.

Bu sonucun ardından ligde üst üste 2. galibiyetini alan Karagümrük, 27 puanla 7. sırada yer aldı. Üst üste 2. maçını da kazanamayan Gençlerbirliği ise 19 puanla 17. sırada yer buldu.

Karagümrük, gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Gençlerbirliği ise Göztepe deplasmanına gidecek.

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