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Spor

Maç sonucu: Giresunspor 1-3 Fenerbahçe

Fenerbahçe, sezon öncesindeki yedinci ve son hazırlık maçında Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'a konuk oldu. Mücadeleyi 3-1 kazanan sarı lacivertliler böylece hazırlık dönemini yenilgisiz tamamladı.

9 Ağustos 2021 Pazartesi 22:09 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 22:09
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni takımı Giresunspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 22. dakikada Szalai, 44. dakikada Serdar Dursun ve 76. dakikada Valencia'dan geldi. Giresunspor'un tek sayısını ise 60. dakikada Pelupessy kaydetti.

Böylece Fenerbahçe, hazırlık döneminde oynadığı 7 maçın 5'ini kazanırken, 2 maçtan beraberlikle ayrılmış oldu.

Sarı-lacivertliler, 15 Ağustos Pazar 21:45'te deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacakken, Giresunspor ise sezona 16 Ağustos Pazartesi günü 21:45'te Galatasaray'ı konuk ederek başlayacak.

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK DÖNEMİ

2-0, Csikszereda

4-1, Kasımpaşa

4-0, Gençlerbirliği

2-2, Zwolle

3-2, Freuther Fürth

1-1, Dinamo Kiev

3-1, Giresunspor

GİRESUNSPOR'UN İLK 11'İ: Okan, Alexis Perez, Hüsamettin, Douglas, Zeki Yavru, Joey, Nalepa, Flavio, Serginho, Esat, Balde

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ: Altay; Tisserand, Szalai, Novak; Osayi-Samuel, Zajc, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu; Mesut Özil, Pelkas, Serdar Dursun

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