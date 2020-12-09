09 Aralık 2020 Çarşamba 20:40 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 20:41

İzmir depremi nedeniyle oynanamayan Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki erteleme maçı oynandı. Ev sahibi maçı 1-0 kazandı.

Karşılaşmada ev sahibinin golü 70. dakikada Tripic'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Göztepe ligdeki puanını 18'e yükseltti. Alanyaspor ise üst üste 2. maçını kaybederek 23 puanda kaldı ancak zirvedeki yerini korudu.

Göztepe, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak. Alanyaspor ise aynı haftada sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

SÜPER LİG'DE ZİRVE



(23) Alanyaspor

(23) Galatasaray

(23) Fenerbahçe

(19) Beşiktaş (1 maçı eksik)

"IRKÇILIĞA HAYIR" MESAJI

İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen müsabakanın seremonisine üzerinde "Irkçılığa hayır-No to racism" yazılı siyah tişörtlerle çıkan futbolcular başlama düdüğünden sonra yaklaşık 10 saniye hareketsiz kalarak alkışlarla Webo'ya destek verdi. Stattaki diğer sporcular ve tribünlerdekiler de futbolculara eşlik etti.

Müsabakayı İzmir'deki depremde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan Minik Ayda, ağabeyi Atakan ve babaları Uğur Gezgin de izledi.

Süper Lig’in 7’nci haftasında oynanması gereken ancak Ege Denizi'nde 30 Ekim'de meydana gelen ve İzmir'de büyük bir yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ertelenen karşılaşmada Göztepe, sahasında lider Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 70'inci dakikada Tripic kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR



32'nci dakikada Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda altıpas içinde bomboş kalan Alpaslan kafayı vurdu ancak yerden seken top üstten auta gitti.

41'inci dakikada Guilherme'nin ara pasında Soner sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Filelere doğru giden meşin yuvarlağı Ahmet Gülay son anda çizgiden çıkardı.

48'inci dakikada Göztepe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Guilherme'nin, ceza sahası dışından çektiği şutta topu kaleci Marafona tokatlayarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

50'nci dakikada Babacar'ın ceza sahasına yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta sol alt köşeye giden topu kaleci İrfan Can çeldi. Daha sonra topa sahip olan Berkan'ın direk dibinden yaptığı vuruşu yine İrfan Can kurtardı.

62'nci dakikada Ndiaye'nin şutunda kaleci Marafona'dan dönen topa bomboş durumdaki Halil vurdu ancak meşin yuvarlak Marafona'da kaldı.

70'inci dakikada Göztepe golü buldu. Halil'in sağ kanattan ortasında sol çaprazda topla buluşan Tripic'in gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Göztepe sahasında Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Ali Şansalan (xx), Esat Sancaktar (xx), Mehmet Cem Hanoğlu (xx)

GÖZTEPE: İrfan Can (xxx)- Murat (xx), Mihojevic (xx), Alpaslan (xx), Berkan (xx), Kubilay (xx) (Dk. 89 Burekovic), Soner (xx), Halil (xxx) (Dk. 89 Nwobodo), Guilherme (xx) (Dk.59 Mossoro x), Tripic (xxx) (Dk.80 Napoleoni x), Ndiaye (xx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona (xx) - Juanfran (xx), Fatih (xx), Tzavellas (x), Ahmet Gülay (xx) (Dk. 79 Tayfur x), Siopis (x) (Dk. 79 Mustafa Pektemek x), Salih Uçan (x) (Dk. 69 Efkan x), Berkan (xx), Bakasetas (x), Bareiro (x), Babacar (x) (Dk. 79 Davidson x)

GOL: Dk.70 Tripic (Göztepe)

SARI KARTLAR: Kubilay, Alpaslan (Göztepe) - Salih Uçan, Siopis, Bareiro (Aytemiz Alanyaspor)