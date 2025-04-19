Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlı ekibin golünü 10. dakikada Rafa Silva kaydetti. Ev sahibin takımın golünü ise 46. dakikada İsmail Köybaşı attı.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 49'a çıkardı. Göztepe ise 40 puana yükseldi.

Beşiktaş gelecek hafta sahasında Hatayspor ile karşılaşacak. Göztepe ise Başakşehir'i ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ FARKLI İSİM

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Norveçli teknik adam, ligde 31. haftada 2-0 kaybettikleri RAMS Başakşehir maçın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Ole Gunnar Solskjaer, RAMS Başakşehir maçına ilk 11'de başlayan Salih Uçan'ı yedek kulübesine çekerken, sakatlığı bulunan Muçi ise maç kadrosuna alınmadı. Tecrübeli teknik adam ilk 11'de Emirhan Topçu ve Hadziahmetovic'e görev verdi.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmaya, Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Oxlade-Chamberlain, Rashica, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Mustafa Hekimoğlu 11'i ile başladı.

Yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytzekin, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Alvarado, İmmobile, Joao Mario, Fahri Kerem Ay, Serkan Emrecan Terzi, yer aldı.

GÖZTEPE'DE 3 DEĞİŞLİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Süper Lig'in 31. haftasında 1-0 mağlup oldukları TÜMOSAN Konyaspor maçının 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, sakatlıkları bulunan Koray Günter ve Juan ile Kubilay Kanatsızkuş'un yerine Bokele, Tjanic ve Emerson'u ilk 11'de görevlendirdi.

Bulgar teknik adam ilk 11'ini Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, İsmail Köybaşı, Dennis, Doğan Erdoğan, Ogün Bayrak, Tijanic, Emerson, Romulo ile oluşturdu.

Yedek kulübesinde ise Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Victor Hugo, Matsuki, Ahmet Ildız, Kubilay Kanatsızkuş, Furkan Bayır, Nielsen, Nazım Sangare, Ege Yıldırım yer aldı.

58. KARŞILAŞMA

Beşiktaş ile Göztepe, Süper Lig'de 58. kez karşı karşıya geldi.

İki takım arasında geride kalan 57 maçtan 30'unu siyah-beyazlı futbol takımı, 11'ini Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı.

TRİBÜNLER DOLDU

Göztepe ve Beşiktaşlı taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi. Tribünlerde boşluk kalmadı.

Göztepe, sahaya "Her Kurban Lösemili Çocuklara Can" pankartıyla çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Chamberlain'in ceza sahası yayının gerisinden pasında topla buluşan Rashica, sağ çaprazdan topu penaltı noktasının önünde bulan Rafa Silva'ya aktardı. Rafa Silva'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

13. dakikada Tijanic'in rakip yarı alanın ortalarından kale vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

32. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Rashica'nın ön direğe ortasında savunma araya girerek meşin yuvarlağı kornere çeldi.

44. dakikada Tijanic'in kullandığı kornerde penaltı noktası yakınında Emerson'un kafa vuruşunda kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı kurtardı.

46. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine yapılan ortada Beşiktaş savunması kafayla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Ceza yayına kendisine doğru gelen topa sol ayağıyla gelişen vuran İsmail Köybaşı, meşin yuvarlağı kalenin sol üst köşesinden ağlarla buluşturdu. 1-1

55. dakikada Doğan Erdoğan, ceza sahası yayının gerisinden sağ ayağıyla vuruşunda kaleci Mert Günok, topu iki hamlede kontrol etti.

62. dakikada Gedson pasında topla buluşan Chamberlain'in ceza sahası içinde sol çaprazdan vuruşunda kaleci Mateusz Lis, meşin yuvarlağı uzanarak kurtardı.

67. dakikada Romulo'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topu Kubilay, kafa vuruşuyla kaleye gönderirken, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu alan İsmail, sağ çaprazdan arka direğe gönderdiği topu Kubilay altı pasa doğru ortaladı, savunma uzaklaştırdı.

77. dakikada Romulo'nun ceza sahası içine girmeden vuruşunda savunmada Paulista, araya girerek topun kaleye girmesini önledi.

Hakemler: Ozan Ergün, Deniz Caner Özaral, Murat Temel

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Malcom Bokele (Lasse Nielsen dk. 64), Ogün Bayrak, Doğan Erdoğan (Victor Hugo dk. 80), Anthony Dennis, İsmail Köybaşı (Nazım Sangare dk. 80), David Tijanic (Kuryu Matsuki dk. 80), Emersonn Correia da Silva (Kubilay Kanatsızkuş dk. 60), Romulo

Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Furkan Bayır, Ege Yıldırım, Ahmed Ildız

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica (Salih Uçan dk. 82), Alex Oxlade-Chamberlain (Tayyip Talha Sanuç dk. 82), Gedson Fernandes, Mustafa Hekimoğlu (Semih Kılıçsoy dl. 60), Rafa Silva (Fahri Kerem Ay dk. 90+4)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Emrecan Terzi, Keny Arroyo, Joao Mario, Ciro Immobile

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Goller: İsmail Köybaşı (dk. 46) (Göztepe), Rafa Silva (dk. 10) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Kubilay Kanatsızkuş, Victor Hugo, Kuryu Matsuki (Göztepe), Arthur Masuaku (Beşiktaş)