Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftanın erteleme maçında Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren goller 5'de Barış Alper, 19'da İlkay Gündoğan ve 75'de Lemina kaydetti. Göztepe'nin tek golünü 50'de Juan kaydetti.

Galatasaray, bu galibiyetle birlikte puanını 67'ye yükseltti ve ikinci Fenerbahçe ile üçüncü Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.

LUCESCU UNUTULMADI

Süper Lig'de Galatasaray, 27. haftanın erteleme maçında deplasmanda Göztepe'nin konuğu oldu. Sarı kırmızılılar, mücadele öncesi geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Mircea Lucescu'yu andı.

Sarı kırmızılı futbolcular, karşılaşma öncesi ısınmaya Lucescu'nun fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı.

Galatasaraylı futbolcular sahaya 'Seni unutmayacağız Mircea Lucescu' pankartıyla çıktı.

Rumen teknik adam, 2000-2002 yılları arasında Galatasaray'ı çalıştırmıştı.

BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN DİKKAT ÇEKEN RAKAM!

Sarı kırmızılılarda milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, mücadeleye santrfor pozisyonunda başladı. Barış Alper Yılmaz maçta golünü kaydederken, dikkat çeken bir istatistiğe ise imza attı.

Barış Alper Yılmaz, bu sezon ligde santrfor olarak sahaya çıktığı 5 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyerek, toplamda 8 gole direkt olarak etki etti.

GABRIEL SARA ASİSTLE DÖNDÜ

Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında görev alamayan Gabriel Sara, Göztepe karşısında 63. dakikada Asprilla yerine oyuna girdi. Brezilyalı oyuncu 75. dakikada Lemina'nın attığı golün final pasını vererek skor katkısıyla takımına geri döndü.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Sane'nin soldan kullandığı serbest vuruşta, altıpasta iyi yükselen Barış Alper Yılmaz kafayla topu ağlarla buluşturdu.

10. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sane'nin uzun pasında ceza sahası sol çizgisi üzerinde topla buluşan Salli'nin ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda kaleci Lis, topu çeldi. Altıpas üzerine yükselen topa müdahale eden Asprilla'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

18. dakikada Sallai'den topu kapan Arda Okan Kurtulan, ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan Çakır, topu çelmeyi başardı.

19. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. İlkay Gündoğan'ın soldan ortasında savunmada Godoi'nin ayağından seken top, kaleci Lis'in üzerinden ağlarla buluştu: 0-2

30. dakikada Sane'nin ara pasıyla topla buluşan Sallai'nin ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşma öncesinde Lucescu'nun vefatı dolayısıyla 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

49. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Sol kanatta Miroshi'nin ortasında, altıpas içerisinde iyi yükselen Juan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2

56. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Miroshi'nin ceza sahası sağ çaprazından ortasında, Cherni'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

75. dakikada Galatasaray farkı tekrar 2'ye çıkardı. Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde, ceza sahasında iyi yükselen Lemina kafayla topu filelere gönderdi: 1-3

83. dakikada Göztepe'de orta saha önünden topu kapan Krastev'in ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda, savunmadan seken top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel

Hakemler: Alper Akarsu, Gökhan Barcın, Esat Sancaktar

Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Taha Altıkardeş, Dennis (Dk. 79 Krastev), Miroshi, Cherni, Arda Okan Kurtulan, Efkan Bekiroğlu (Dk. 73 Antunes), Janderson (Dk. 79 Jeferson), Juan

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Sanchez, Singo, Eren Elmalı (Dk. 62 Jakobs), İlkay Gündoğan (Dk. 79 Torreira), Lemina, Sane (Dk. 85 İcardi), Asprilla (Dk. 62 Sara), Sallai (Dk. 85 Kaan Ayhan), Barış Alper Yılmaz

Goller: Dk. 5 Barış Alper Yılmaz, Dk. 19 Godoi (Kendi kalesine), Dk. 75 Lemina (Galatasaray), Dk. 49 Juan (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 89 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)