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Spor

Maç sonucu: Göztepe 1-3 Gençlerbirliği

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta Göztepe - Gençlerbirliği karşılaşmasıyla başladı. Karşılıklı gollerin atıldığı maçta başkent ekibi 3 puanı alan taraf oldu. Gençlerbirliği bu sonuçla 39 puanla 9. sıraya yükseldi.

11 Temmuz 2020 Cumartesi 23:05 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 23:07
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Süper Lig'de 32. haftanın açılış karşılaşmasında Göztepe, Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Başkent temsilcisinin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Giovanni Sio, 45+2. dakikada Bogdan Stancu ve 75. dakikada penaltıdan Sessegnon kaydetti. Göztepe'nin tek sayısını ise 90. dakikada Alpaslan Öztürk attı.

STANCU 14 GOLLE REKOR KIRDI

4 maç aradan sonra kazanan ve ligde kalma yolunda kritik bir galibiyet alan Gençlerbirliği, puanını 36'ya yükseltti ve 12. sırada yer aldı. Üst üste 6 maçtır kazanamayan Göztepe ise 39 puanla 9. sırada kaldı.

Gençlerbirliği, gelecek hafta Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Göztepe ise Galatasaray deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği'nin santrfor oyuncusu Bogdan Stancu, kariyerinde ilk kez 14 gol attığı bir sezon geçiriyor.

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