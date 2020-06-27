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Spor

Maç sonucu: Göztepe 3-3 Alanyaspor

Süper Lig'de Alanyaspor, Göztepe deplasmanında 3 kez öne geçmesine rağmen 1 puana razı oldu. Mücadele 3-3 berabere bitti.

27 Haziran 2020 Cumartesi 23:27 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 23:27
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Süper Lig'de 29. hafta maçında Göztepe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3'lük beraberlikle bitti.

Alanyaspor'un gollerini 4. dakikada Efecan Karaca, 45+4 ve 64. dakikada Papiss Cisse kaydetti. Papiss Cisse, Göztepe filelerini havalandırarak Süper Lig tarihinde takımının formasıyla en fazla gol (34 gol) atan oyuncu oldu. 

Göztepe'nin golleri 11. dakikada Serdar Gürler, 49. dakikada Alpaslan Öztürk ve 90. dakikada Stefano Napoleoni'den geldi.

Bu beraberliğin ardından Alanyaspor 45, Göztepe ise 38 puana yükseldi.

Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Alanyaspor, Ankaragücü'ne konuk olacak.

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