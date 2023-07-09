İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Temmuz 2023 Pazar / 21 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0402
  • EURO
    28,5849
  • ALTIN
    1612.21
  • BIST100
    6187.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Maç sonucu: Hatayspor: 1 - Hull City: 1
Spor

Maç sonucu: Hatayspor: 1 - Hull City: 1

Hatayspor ile Hull City, Bursa'da hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz biten mücadele, ikinci yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

IHA9 Temmuz 2023 Pazar 21:55 - Güncelleme:
Maç sonucu: Hatayspor: 1 - Hull City: 1
ABONE OL

Yaşanan deprem felaketinden sonra Hatayspor, yeni sezonun ilk hazırlık maçında Hull City ile Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç başlamadan önce depremde hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun forması santra noktasında uzun süre serili kaldı. Taraftarın yoğun ilgi göstermediği maçın ilk yarısı 0-0 golsüzlükle sona erdi.

İkinci yarıya Hull City, 11'deki tüm futbolcuları değiştirerek maça başladı. İkinci yarının 68. dakikasında Will Jarvis'in attığı golle Hull City 1-0 öne geçti. Hatayspor 84. dakikada Ünal Durmuşhan'ın gelişen kontratakta bulduğu golle maçı eşitliğe taşıdı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.