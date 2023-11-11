Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Mersin Stadyumu'daki maçı Hatayspor 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Hatayspor'un gollerini 14. dakikada Rigoberto Rivas ve 55. dakikada Didier Lamkel Ze attı. Galatasaray'ın tek golü 28. dakikada Wilfried Zaha'dan geldi.

Ligde son olarak geçen sezon Beşiktaş'a (30 Nisan 2023) kaybeden Galatasaray, ligde 195 gün sonra kaybetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 31 puanda kaldı. Hatayspor, 17 puana yükseldi.

Galatasaray, milli aradan sonra sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Hatayspor, İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

BAYERN'E GÖRE 2 DEĞİŞİKLİK!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Bayern Münih maçına göre kadroda 2 değişiklik yaptı.

Ligde topladığı 31 puanla haftaya lider giren Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 yenilen ilk 11'indeki Angelino ve Kaan Ayhan, yedeğe çekildi.

Okan Buruk, Hatayspor karşısında bu oyuncular yerine Kazımcan Karataş ve Oliveira'ya şans verdi.

Galatasaray sahaya, Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Oliveira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha ve Icardi ile çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Angelino, Kerem Demirbay, Mertens, Tete, Kaan Ayhan, Nelsson, Barış Alper Yılmaz, Ndombele ve Bakambu yer aldı.

HATAYSPOR'DA 4 EKSİK

Ligde oynadığı son 3 maçta puan toplayamayan ve 14 puanla 9. sırada yer alan Hatayspor'da sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi, Boudjema ve Maksimovic ile kırmızı kart cezalısı Fernandes kadroda yer almadı.

Sarı kart cezası nedeniyle Samsunspor maçında oynayamayan Dele-Bashiru ise ilk 11'deki yerini geri aldı.

Teknik direktör Volkan Demirel, Galatasaray karşısında sahaya Erce Kardeşler, Kilama, Cengiz Demir, Kerim Alıcı, Ghoulam, Ömer Faruk Beyaz, Matondo, Dele-Bashiru, Lamkel Ze, Rivas ve Dadashov ilk 11'ini sürdü.

Demir Sarıcalı, Burak Bekaroğlu, Recep Burak Yılmaz, Oğuzhan Matur, Aabid Rayane, Aburjania, Görkem Sağlam, İbrahim Demir, Strandberg ve Hodzic yedek kulübesinde kaldı.

"6 ŞUBAT'I UNUTMAYACAĞIZ"

Sarı-kırmızılı oyuncular, ısınmaya "Hatay hepimizin şahsi meselesidir. 6 Şubat'ı unutmayacağız" yazılı pankart ve tişörtle çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde de Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Hatayspor'un sportif direktörü Taner Savut ile futbolcu Christian Atsu'nun "Kalbimizdesin" yazısıyla anıldığı tişörtler yer aldı.

Futbolculara sahaya çıkarken taşıdıkları "Sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz" yazılı pankartla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Tişört ve pankartlar, Mersin Stadı'ndaki tribünlerin tamamına yakınını dolduran taraftarlardan alkış aldı.

Hatayspor ve Galatasaray taraftarları, maçı yan yana izledi.

KEREM ETKİLİ OLDU

Galatasaray, 8. dakikada gole yaklaştı. Bu dakikada Hakim Ziyech'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu üstten dışarıya gitti.

HATAYSPOR ÖNE GEÇTİ

Hatayspor, karşılaşmanın 14. dakikadasında Rigoberto Rivas ile öne geçti.

Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler, topu ileriye uzun gönderdi. Bu topu Davinson Sanchez karşıladı ama istediği gibi uzaklaştıramadı. Sol kanatta topu alan Lamkel Ze'nin ortasında arka direkte Rivas golü attı.

Yardımcı hakem, gol sonrası ofsayt bayrağını kaldırdı.

VAR incelemesi sonrası Hatayspor'un golü verildi.

ERCE'NİN HATASI VE EŞİTLİK

Galatasaray, 28'de eşitliği buldu. Ziyech'in ceza sahasına gönderdiği topta kendi takım arkadaşıyla çarpışan Erce Kardeşler topa sahip olamadı. Topu önünde bulan Zaha sert vuruşla skora dengeyi getirdi.

ÜST ÜSTE GALATASARAY TEHLİKELERİ

Galatasaray, 31. dakikada etkili oldu. Kerem Aktürkoğlu, net fırsattan faydalanamadı. Kerem'in ardından 38. dakikada Hakim Ziyech'in sağ kanattan ortasında yerden ve savunmadan seken top direkten dışarıya gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

ÖNCE DİREK SONRA ERCE!

İkinci yarının ilk dakikalarında baskısını artıran Galatasaray, önemli pozisyonlar yakaladı. 48. dakikada Ziyech'in kornerden arka direğe ortasında Sanchez'in kafa vuruşu direkten döndü. 50. dakikada ise Kerem'in kornerden ortasında Abdülkerim'in kafa vuruşunu kaleci Erce son anda kornere çeldi.

HATAYSPOR ÖNE GEÇTİ

Hatayspor, 55. dakikada öne geçti. Dadashov'un pasıyla topu alan Dele Bashiru, hızla rakip yarı alanı geçti. Bashiru şutunu atmak isterken Lamkel Ze topu aldı. Lamkel Ze'nin ceza sahası içinden vuruşu ağlara gitti.

GALATASARAY'DA ARKA ARKAYA HAMLE

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 66. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılı takımda Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu. Kazımcan Karataş ve Kerem Aktürkoğlu kenara geldi.

Galatasaray'da 73'te ise Ziyech yerine Cedric Bakambu, Sergio Oliveira yerine Dries Mertens oyuna dahil oldu.

GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ

Galatasaray, karşılaşmanın 81. dakikasında penaltı bekledi. Bu dakikada ceza sahasında yaşanan pozisyon sırasında Barış Alper Yılmaz, Rivas'ın müdahalesiyle yerde kaldı.

Galatasaraylı oyuncular ve teknik heyet, pozisyonun penaltı olduğu yönünde itirazlarda bulundu. Bahattin Şimşek, VAR hakemi Emre Malok'la da görüştükten sonra oyunu sürdürdü.

ZAHA ÇIKTI, TETE OYUNDA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmada son hamlesini Tete ile yaptı. Brezilyalı oyuncu, 83. dakikada Wilfried Zaha'nın yerine oyuna dahil oldu.

Galatasaray, kalan dakikalarda beraberlik golü için rakip kalede baskı kurdu ve gol aradı ancak istediği fırsatları bulamadı.

Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Ghoulam'ın köşe vuruşundan ortasına yükselen Cengiz Demir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'nın elinde kaldı.

8. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Defanstan sıyrılıp ceza sahasına giren Ziyech, topu kale önündeki Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

14. dakikada Hatayspor öne geçti. Kaleci Erce Kardeşler'in degajıyla kaleye yönelen topu Sanchez, kafasıyla uzaklaştırmaya çalıştı. Meşin yuvarlağı önüne alan Lamkel Ze'nin ortasında arka direğe hareketlenen Rivas, topu ağlarla buluşturdu. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol, VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı: 1-0

28. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sağ kanatta kazanılan serbest vuruşun başına geçen Ziyech, meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Kaleci Erce'nin, Kilama ile çarpışması nedeniyle elinden kaçırdığı topu önüne alan Zaha, iyi vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1

38. dakikada Galatasaray etkili geldi. Ziyech'in ceza sahasına gönderdiği top, Kilama'nın ayağından sekip üst direğe çarptı ve kornere gitti.

Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Ziyech'in köşe vuruşundan ortasına arka direkte yükselen Sanchez, kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Erce'nin çeldiği top üst direğe çarpıp kornere gitti.

50. dakikada konuk ekip etkili geldi. Kerem'in köşe vuruşundan havalandırdığı topa Abdülkerim Bardakçı yükseldi. Bu oyuncunun kafa vuruşuyla kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Erce kornere çeldi.

55. dakikada Hatayspor yeniden öne geçti. Hızla hücuma çıkan Akdeniz ekibinde defanstan sıyrılan Dele-Bashiru, meşin yuvarlağı Lamkel Ze'nin önüne bıraktı. Kamerunlu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 2-1

90. dakikada Boey'in ceza sahasına ortasına hareketlenen Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşler'in elinde kaldı.

Karşılaşma Hatayspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Mersin

Hakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Çağlar Uyarcan, Kamil Çetin

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kilama, Cengiz Demir, Kerim Alıcı, Ghoulam (Dk. 68 Burak Bekaroğlu), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 75 Hodzic), Matondo, Dele-Bashiru, Lamkel Ze (Dk. 75 Strandberg), Rivas, Dadashov (Dk. 87 Aburjania)

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Dk. 66 Kaan Ayhan), Torreira, Oliveira (Dk. 73 Mertens), Ziyech (Dk. 73 Bakambu), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 66 Barış Alper Yılmaz), Zaha (Dk. 83 Tete), Icardi

Goller: Dk. 14 Rivas, Dk. 55 Lamkel Ze (Hatayspor), Dk. 28 Zaha (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 35 Sanchez (Galatasaray), Dk. 89 Aburjania, 90+6 Hodzic (Hatayspor)