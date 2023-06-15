UEFA ULuslar Ligi yarı final maçında Ronald Koeman'ın ekibi Hollanda ile Zlatko Dalic'in yönetimindeki Hırvatistan karşı karşıya geldi.

Feyenoord Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 2-2 sona eren mücadeleyi Hırvatistan 4-2 kazanırken golleri 55. dakikada penaltıdan Andrej Kramaric 72. dakikada Mario Pasalic, uzatmaların ilk devresinde 98. dakikada Bruno Petkovic ve 116. dakikada yine penaltıdan Luka Modric kaydetti. Hollanda'nın gollerini ise 34. dakikada Donyell Malen ve 90+6'da Noa Lang kaydetti.

Bu sonuçla birlikte UEFA Uluslar Ligi'nde finale yükselen taraf Hırvatistan oldu. Hırvatistan'ın finaldeki rakibi perşembe günü oynanacak İspanya - İtalya mücadelesinin ardından belli olacak.