İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Haziran 2023 Perşembe / 27 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6191
  • EURO
    25,7891
  • ALTIN
    1466.94
  • BIST100
    5360.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Maç sonucu: Hollanda 4-2 Hırvatistan

UEFA ULuslar Ligi yarı final maçında Ronald Koeman'ın ekibi Hollanda ile Zlatko Dalic'in yönetimindeki Hırvatistan karşı karşıya geldi. Normal Süresi 2-2 biten mücadeleyi Hırvatistan uzatmalarda bulduğu gollerle 4-2 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

15 Haziran 2023 Perşembe 00:33 - Güncelleme:
Maç sonucu: Hollanda 4-2 Hırvatistan
ABONE OL

UEFA ULuslar Ligi yarı final maçında Ronald Koeman'ın ekibi Hollanda ile Zlatko Dalic'in yönetimindeki Hırvatistan karşı karşıya geldi.

Feyenoord Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 2-2 sona eren mücadeleyi Hırvatistan 4-2 kazanırken golleri 55. dakikada penaltıdan Andrej Kramaric 72. dakikada Mario Pasalic, uzatmaların ilk devresinde 98. dakikada Bruno Petkovic ve 116. dakikada yine penaltıdan Luka Modric kaydetti. Hollanda'nın gollerini ise 34. dakikada Donyell Malen ve 90+6'da Noa Lang kaydetti.

Bu sonuçla birlikte UEFA Uluslar Ligi'nde finale yükselen taraf Hırvatistan oldu. Hırvatistan'ın finaldeki rakibi perşembe günü oynanacak İspanya - İtalya mücadelesinin ardından belli olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.