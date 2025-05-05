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Spor

MAÇ SONUCU: Kasımpaşa 1-1 Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta kapanış maçında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Kasımpaşa'nın golünü 18. dakikada Batagov (k.k) kaydetti. Trabzonspor'un golünü ise 47. dakikada Sikan attı.

Haber Merkezi5 Mayıs 2025 Pazartesi 18:07 - Güncelleme:
MAÇ SONUCU: Kasımpaşa 1-1 Trabzonspor
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Trendyol Süper Lig'in 34. hafta kapanış maçında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Kasımpaşa'nın golünü 18. dakikada Batagov (k.k) kaydetti. Trabzonspor'un golünü ise 47. dakikada Sikan attı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 46 yaptı. Kasımpaşa ise 43 puana yükseldi.

Trabzonspor gelecek hafta sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Fall'ın pasında topla buluşan Hajradinovic'in ceza sahası içi sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci Taha, meşin yuvarlağı direk dibinden son anda çeldi.

11. dakikada Hajradinovic'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Yasin'in kale alanı içerisinde yaptığı kafa vuruşunda yerden seken meşin yuvarlağı kaleci Taha üstten kornere çeldi.

19. dakikada Aytaç'ın ceza yayı üzeri sağ çaprazdan vuruşunda savunmada Batagov'a da çarpan meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-0

38. dakikada Hajradinovic'in savunma arkasına uzun pasında topla buluşan Ben Ouanes, kalesini terk eden Taha ile karşı karşıya kaldı ve sol tarafta daha müsait olan Aytaç'a çıkardı. Bu oyuncunun yayın gerisinden vuruşunda savunmada Mustafa Eskihellaç kale çizgisinde yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

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