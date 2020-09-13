13 Eylül 2020 Pazar 19:13 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 19:13

Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 2. dakikada Zoran Kvrzic kaydetti.

Kasımpaşa, 53. dakikada Anıl Koç ile eşitliği sağladı ancak gol, yapılan VAR incelemesi sonrasında faul gerekçesiyle iptal edildi.

Kayserispor'un 7 yeni transferi, lisansları yetişmediği için (24 saat kuralı) karşılaşmada forma giyemedi.

Sezona 3 puanla başlayan Kayserispor, 7. sıraya yükseldi. Puansız bir başlangıç yapan Kasımpaşa ise 17. sırada yer aldı.

Kayserispor, gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Kasımpaşa ise Rizespor'u ağırlayacak.