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Spor

Maç sonucu: Kayserispor 1-1 Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. Küme düşmeme mücadelesi veren Kayserispor 9 kişiyle son dakikada 1 puan almayı başardı.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 20:36 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 20:36
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Süper Lig'in 32. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kayserispor - Gaziantep FK mücadelesi 1-1 sona erdi.

Gaziantep FK'ya üstünlüğü getiren gol, 62. dakikada Alexandru Maxim'den geldi. Kayserispor'un yıldızı Mensah, 73. dakikada, defans oyuncusu Diego ise 87. dakikada kırmızı kart gördü ve ev sahibi ekip maçı 9 kişi tamamladı. Mücadele 1-0 bitecek derken, Kayserispor'da Kravets 90+2. dakikada sahneye çıktı ve takımına 1 puanı getirdi.

Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Gaziantep FK, puanını 42 yaptı ve 8. sırada yer aldı. Son 5 maçta 10 puan toplayan Kayserispor ise 32 puanla 16. basamakta kaldı.

Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacakken, Gaziantep FK ise evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.

KAYSERİSPOR'UN KALAN MAÇLARI

Başakşehir (D)

Trabzonspor

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