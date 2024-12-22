Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 5-1 kazandı.

Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 4 ve 71. dakikalarda Victor Osimhen, 29 ve 87. dakikalarda Barış Alper Yılmaz, 51. dakikada ise Yunus Akgün kaydetti. Kayserispor'un tek golünü 14. dakikada Bahoken attı.

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıktı.

DEPLASMANDA KAZANIYOR

Sarı kırmızılı takım, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı. Galatasaray ayrıca Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 20 maçta yenilmedi.

Son olarak 27 Ağustos tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys'a sahasında 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 20 maçta 15 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

DAUM'U GERİDE BIRAKTI

Okan Buruk; Kayserispor'u mağlup etmelerinin ardından Christoph Daum'u geçerek 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör oldu.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 44 yaptı ve Fenerbahçe ile arasındaki farkı 8'e çıkardı. Kayserispor 15 puanda kaldı.

Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Bellona Kayserispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son oynadıkları maçın kadrosuna göre 3 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı futbol takımı, RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda yapılan müsabakaya Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen ilk 11'iyle çıktı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Jelert, Nelsson, Gökdeniz Günpüz, Batshuayi, Berat Luş ile Efe Akman yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Buruk, Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u 4-3 yendikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre biri zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Trabzonspor maçında ilk 11'de görev alan Sallai sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almazken, Berkan Kutlu ve Jelert bu maçta yedek kulübesinde yerini aldı.

Bu oyuncuların yerine Okan Buruk 11'de Sanchez, Osimhen ve Jakobs'a şans tanıdı.

Öte yandan teknik heyetten izin alan Kerem Demirbay ile Yusuf Demir hastalığı nedeniyle kadroda yer almadı.

OSİMHEN VE SANCHEZ 11'E DÖNDÜ

Sakatlıkları nedeniyle Süper Lig'in 16. haftasındaki Trabzonspor maçında riske edilmeyerek yedek bekletilen Osimhen ve Davinson Sanchez, bir maçlık aranın ardından ilk 11'de yer aldı.

Trabzonspor karşılaşmasında Osimhen 75. dakikada oyuna girerken Davinson Sanchez forma şansı bulamamıştı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI "DALYA" DEDİ

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıktı.

Sarı-kırmızılılarda 3. sezonunu geçiren Abdülkerim, Süper Lig'de 72, Avrupa kupalarında 21, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5, Turkcell Süper Kupa'da 2 kez mücadele etti.

KAYSERİSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Kaloğlu, Antalyaspor maçında 11'de görev alan Bourabia'nın yerine Cardoso, Baran Ali Gezek'in yerine ise Kartal Kayra Yılmaz'ı 11'de sahaya sürdü.

Kayseri ekibi Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso, Boa Morte, Bahoken 11'i sahaya çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Attamah'ın ceza sahası içerisinde elle oynadığı gerekçesiyle hakem Mehmet Türkmen beyaz noktayı gösterdi.

4. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Victor Osimhen, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

14. dakikada Kartal'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Bahoken'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

29. dakikada Victor Osimhen'in sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Dries Mertens topa dokundu, kaleci Onurcan son anda ayaklarıyla dokunarak kaleye gitmesini önledi. Onurcan'dan dönen topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz'ıın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

42. dakikada Karimi'nin ceza sahası çizgisi önünden yaptığı aşırtma vuruta kaleci Muslera topu güçlükle kornere çelmeyi başardı.

45. dakikada Kartal'ın pasıyla ceza sahsı içinde topla buluşan Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

50. dakikada Gökhan'ın sağ kanattan savunmanın arkasına attığı topla çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Bahoken'in vuruşunda kaleci Muslera topu kornere çeldi.

51. dakikada Kayserispor'un köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topla buluşan Yunus Akgün ceza yayına kadar ilerledi. Sol ayağıyla sert vuran Yunus Akgün, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3

70. dakikada Mertens, ceza sahası dışından sağ çaprazda şutunu çekti, kaleci Onur topu çıkardı. Yaşanan karambolde topu önünde bulan Yunus'un şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

71. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yunus, ceza sahası sağ çaprazına koşu yapan Osimhen'e pasını aktardı. Topun dibine giren Osimhen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-4

87. dakikada Yunus'un pasıyla sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Barış Alper Yılmaz'ın sert şutunda meşin yuvarlak üst direğin içine çarparak filelerle buluştu. (1-5)

90+4. dakikada Yunus'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Onur topu son anda kornere çeldi.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Emin Tuğral, Serkan Çimen

Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Attamah, Jeanvier, Carole (Nazon dk. 83), Hasan Ali Kaldırım, Kartal Yılmaz, Karimi (Bourabia dk. 58), Cardoso, Boa Morte, Bahoken (Talha Sarıarslan dk. 83)

Yedekler: Şamil Öztürk, Kolovetsios, Uzodimma, Baran Ali Gezek, Ramazan Civelek, Nurettin Korkmaz, Ackah

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan (Jelert dk. 78), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs (Berkan Kutlu dk. 78), Lucas Torreira (Berat Luş dk. 88), Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens (Batshuayi dk. 78), Yunus Akgün, Victor Osimhen (Metehan Baltacı dk. 86)

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Nelsson, Gökdeniz Gürpüz, Efe Akman

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Bahoken (dk. 14) (Kayserispor), Osimhen (dk. 4 pen. ve dk. 71), Barış Alper Yılmaz (dk. 29 ve 87), Yunus Akgün (dk. 51) (Galatasaray)

Sarı kart: Bouabia (Kayserispor)