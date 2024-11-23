Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı.

Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Dusan Tadic, 15 ve 26. dakikalarda Oğuz Aydın, 63. dakikada En-Nesyri, 85. dakikada Filip Kostic ve 88. dakikada Sebastian Szymanski kaydetti. Kayserispor'un golleri ise 43. dakikada Alexander Djiku (k.k.), 56. dakikada Kolovetsios'tan geldi.

OĞUZ AYDIN FIRTINASI

Fenerbahçe'de bu sezon ilk kez ilk 11'de yer alan Oğuz Aydın, 2 gol birden kaydederek maçta öne çıkan isim oldu. Öte yandan Filip Kostic de sarı lacivertli formayla ilk golünü attı.

Kayserispor ile Fenerbahçe, ligde 47. kez karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, rakibini 30 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor ise rakibini 8 karşılaşmada mağlup etti.

Kayserispor, bu sezon Süper Lig'de bir maçın ilk yarısında isabetli şut çekemeden gol atan ilk takım oldu.

ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. Sarı lacivertliler ayrıca ligde 9. 3 puanını elde etti. Kayserispor ise ligde 5 maç sonra mağlup oldu. Kayserispor, evinde oynadığı 11 maçı da kazanamadı.

Fenerbahçe bu sonucun ardından puanını 29'a çıkardı ve lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Kayserispor ise 12 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile oynayacak. Kayserispor ise Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bellona Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Net Global Sivasspor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak topladığı 26 puanla ligde 2. sırada bulunan sarı-lacivertli takım, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda Kayserispor'a konuk oldu.

Fenerbahçe'de Fransız futbolcu Saint-Maximin ağrıları nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmezken fiziksel olarak hazır olmadığı için Cengiz Ünder ile sakatlıkları süren Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde de kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmaya Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Samet Akaydın, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Mert Hakan Yandaş, Tadic, En-Nesyri ilk 11'i ile çıktı.

MOURİNHO'DAN FARKLI 11

Teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Net Global Sivasspor maçında ilk 11'de forma verdiği Çağlar Söyüncü, Szymanski ve Saint-Maximin'in yerine Djiku, Fred ve Oğuz Aydın'a Kayserispor karşısında şans verdi.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Dzeko, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Becao ve Szymanski yer aldı.

KAYSERİSPOR KADRODA 1 DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Sinan Kaloğlu, Fenerbahçe'ye karşı ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'inde 1 değişiklik yaptı.

Bellona Kayserispor, Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Baran Ali Gezek, Ramazan Civelek, Bourabia, Cardoso, Bahoken ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Kayserispor'da kart cezalısı Attamah'ın yerine Ramazan Civelek, ilk 11'de şans buldu.

Kayseri ekibinin yedek kulübesinde Onurcan Piri, Şamil Öztürk, Karimi, Nazon, Uzodimma, Arif Kocaman, Morte, Nurettin Korkmaz, Ackah ve Talha Sarıarslan yer aldı.

Fenerbahçe "Kadına yönelik şiddetle mücadelede biz varız", Bellona Kayserispor ise "24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun" yazılı pankartlarla taraftarı selamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Kostic'in, Gökhan ile girdiği ikili mücadelede yerde kalmasının ardından hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi.

7. dakikada penaltıda topun başına geçen Tadic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu 0-1

14. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Bahoken'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

15. dakikada Fred'in pasında topla buluşan ceza sahası içinde topla buluşan Oğuz Aydın'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

24. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolün ardından topla buluşan Fred'in vuruşunu kaleci Bilal meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan yerden pasında ceza sahası içinde Oğuz Aydın, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-3

44. dakikada Cardoso'nun ceza sahası içine ortasında kale önünde Djiku ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

57. dakikada Kartal Kayra'nın kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-3

63. dakikada Tadic'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri topu ağlarla buluşturdu. 2-4

66. dakikada ara pasla topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda top Bilal'de kaldı.

69. dakika Amrabat'ın pasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın vuruşunu kaleci Bilal uzaklaştırdı.

76. dakikada Cardosu'nun ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

85. dakikada Mert'in sağ kanattan geliştirdiği atakta sol tarafa açılan topa Kostic'in sert şutunda top ağlara gitti. 2-5

87. dakikada Boa Morte'nin ceza sahasının dışından vuruşunu kaleci Livakovic kornere çeldi.

89. dakikada Oğuz sol kanattan topla ceza sahasına girdi. Oğuz'un yerden sert pasında Szymanski arka direkte topu boş kaleye gönderdi. 2-6

90+3. dakikada Edin Dzeko'nun orta saha çizgisinden kaleye vuruşunda top kaleci Bilal'i geçerek direkten oyun alanına döndü.

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Samet Çiçek, Murat Altan

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Lionel Carole, Hasan Ali Kaldırım, Bourabia, Kartal Kayra, Baran Ali (Ali Karimi dk. 46), Cardoso, Ramazan Civelek (Boa Morte dk. 46), Bahoken (Nazon dk. 70)

Yedekler: Onurcan, Şamil, Uzodimma, Arif, Nurettin, Ackah, Talha

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Mert Müldür dk. 75), Samet Akaydin, Djiku, Filip Kostic, Fred, Sofyan Amrabat (İsmail Yüksek dk. 90) Tadic, Mert Hakan Yandaş (Szymanski dk. 65), Oğuz Aydın (Levent Mercan dk. 90), En Nesyri (Dzeko dk. 65)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Bartu, Becao

Teknik Direktör: Jose Morinho

Goller: Tadic (dk. 7 pen.), Oğuz Aydın (dk. 15 ve 26), Youssef En-Nesyri (dk. 63), Kostic (dk. 85), Szymanski (89) (Fenerbahçe), Djiku (dk. 44 k.k.) Kolovetsios (dk. 57) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Ramazan, Baran Ali, Nazon, Cardoso (Kayserispor), Djiku, Mert Hakan Yandaş, Samet Akaydin (Fenerbahçe)