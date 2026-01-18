Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip 18. dakikada Petkovic'in golüyle öne geçerken, bordo-mavililer 44. dakikada Augusto, 90+1'de Muçi'nin kaydettiği golle maçı kazandı.

Bu maçın ardından Trabzonspor puanını 38'e yükseltti. Kocaliespor ise 23 puana kaldı.

Kocaelispor, önümüzdeki hafta Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor ise evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Trabzonspor'un yıldızı Ernest Muçi, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 8 gole imza attı.

Karşılaşmada sarı kart gören Mustafa Eskihellaç, Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.

KOCAELİSPOR 6 MAÇ SONRA İLK KEZ

Ligde son yenilgisini 11. haftada Başakşehir karşısında alan Kocaelispor, 6 maç sonra ilk yenilgisini aldı

FATİH TEKKE'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son resmi maçın kadrosuna göre 4 değişiklik yaptı.

Bordo-mavili futbol takımı, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'ndaki müsabakaya Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Felipe Augusto 11'i ile çıktı.

Trabzonspor'un yedek kulübesinde Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Taha Emre İnce, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Bouchouari, Nwakaeme, Ozan Tufan, Onuralp Çakıroğlu, Cihan Çanak yer aldı.

Teknik direktör Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası ikinci hafta maçında deplasmanda İstanbulspor'u 6-1 yendikleri maçın 11'inde 4 değişikliğe gitti. Tekke, kalede Onuralp Çevikkan, sol bekte Cihan Çanak, orta sahada da Bouchouari ve Ozan Tufan'ı yedeğe çekti.

Tekke, bu oyuncuların yerine Onana, Mustafa Eskihellaç, Oulai ve Zubkov'u sahaya sürdü.

OULAİ GERİ DÖNDÜ, ONUACHU KADRODA YER ALMADI

Trabzonspor'un Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili formasını giyen Christ Inao Oulai, turnuvanın tamamlanmasının ardından bordo-mavili formaya kavuştu.

Nijerya ile dün Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncülük maçında Mısır'a karşı 45 dakika forma giyen Paul Onuachu ise kadroda yer almadı.

KOCAELİSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Gaziantep FK müsabakasında sahaya sürdüğü kadrodan 3 değişiklik yaptı.

İnan, Gaziantep FK maçında ilk 11'de görev alan Muharrem Cinan'ın yerine Haidara'ya, Can Keleş'in yerine Agyei'ye ve kart cezalısı Keita'nın yerine ise Rivas yer aldı.

Kocaeli ekibi Jovanovic, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Haidara, Linetty, Agyei, Churlinov, Tayfur Bingöl, Rivas, Petkovic 11'i ile sahaya çıktı.

Yeşil-siyahlıların yedek kulübesinde Gökhan Değirmenci, Balogh, Syrota, Muharrem Cinan, Mustafa Ege Bilim, Show, Samet Yalçın, Can Keleş, Furkan Gedik, Serdar Dursun yer aldı.

İLK MAÇI TRABZONSPOR KAZANDI

Ligin ilk devresinde Papara Park'ta oynanan 1. hafta maçında sahadan Trabzonspor 1-0'lık skorla galibiyetle ayrılmıştı.

Müsabakanın tek golü 49. dakikada Onuachu'dan gelmişti.

SELÇUK İNAN, TRABZONSPOR'U HİÇ YENEMEDİ

Kocaelispor Teknik Direktörü İnan, yönettiği kulüplerde Trabzonspor'a karşı çıktığı 4 müsabakada da galibiyet alamadı.

İnan, bordo-mavili ekibe karşı Kocaelisporla 1 mağlubiyet, Gaziantep FK ile 2 mağlubiyet 1 beraberlik yaşadı.

BASIN ONUR GÜNÜ UNUTULMADI

Kocaelisporlu futbolcular maç öncesi ısınmaya "DMD ölümcül kas hastalığını fark et Eray Kıvanç'a umut ol" yazılı pankartla çıkarken, maç öncesi seremonide "16 Ocak Basın Onur Günü kutlu olsun" pankartıyla yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

16. dakikada Kocaelispor rakip sahada etkili oldu. Linetty'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tayfur Bingöl'ün dönerek yaptığı vuruşta kaleci Onana meşin yuvarlağı kontrol etti.

18. dakikada Körfez temsilcisi öne geçti. Tayfur Bingöl'ün sağ kanattan yaptığı ortada, altıpas yakınında Petkovic'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

20. dakikada Zubkov'un savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Muçi'nin şutunda kaleci Jovanovic gole izin vermedi.

41. dakikada Pina'nın sağ kanattan ortasında savunmadan seken top Zubkov'un önünde kaldı. Bu futbolcunun tek vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

44. dakikada Trabzonspor skoru eşitledi. Sol kanattan Olaigbe'nin ortasına yükselen Augusto, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

51. dakikada Tayfur Bingöl'ün savunma arkasına seken topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

53. dakikada Petkovic'in pasıyla ceza sahasına giren Linetty'nin, yaşanan karambolde yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak kornere çıktı.

78. dakikada ceza sahasında topla buluşan Petkovic, Linetty'i gördü. Altıpasa yakın bölgeden Linetty'nin şutu, direk dibinden auta gitti.

90+1. dakikada Zubkov'un pasında ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Muçi'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral

Kocaelispor: Jovanovic (Dk. 45 Gökhan Değirmenci), Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic (Dk. 57 Balogh), Haidara, Linetty (Dk. 90+4 Serdar Dursun), Tayfur Bingöl, Rivas, Agyei (Dk. 79 Can Keleş), Churlinov (Dk. 45 Show), Petkovic

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 86 Cihan Çanak), Oulai (Dk. 86 Nwakaeme), Folcarelli, Zubkov, Muçi (Dk. 90+4 Okay Yokuşlu), Olaigbe (Dk. 81 Bouchouari), Augusto

Goller: Dk. 18 Petkovic (Kocaelispor), Dk. 44 Augusto, Dk. 90+1 Muçi (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 74 Mustafa Eskihellaç, Dk. 77 Muçi (Trabzonspor), Dk. 90+5 Tayfur Bingöl (Kocaelispor)