UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Samsunspor, 6. ve son hafta karşılaşmasında Almanya deplasmanına konuk oldu. Samsunspor, mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve Konferans Ligi'nde play-off'lara kaldı.

Temsilcimiz bu mağlubiyetle birlikte ilk 8'de yer alamadı ve doğrudan son 16 turuna katılma şansını kaybetti. Samsunspor, play-off turunda mücadele edecek.

Mainz'in gollerini 44'te Widmer ve 49'da penaltıdan Amiri kaydetti.

Bu sonucun ardından Samsunspor, grup aşamasını 10 puanda tamamladı. Mainz ise 13 puanla ilk 8'de yer aldı.

Konferans Ligi'nin lig aşamasını 12. sırada bitiren Samsunspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri Kuopion ve Skhendija oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Zeki Yavru'nun ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda top, az farkla yandan auta gitti.

11. dakikada Samsunspor'un ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Amiri'nin sert vuruşunda Tomasson'a çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

14. dakikada Mainz 05'in ceza sahası dışından kazandığı serbest atışı Amiri kullandı. Bu futbolcunun sert şutunda ağlara yönelen topu son anda kaleci Okan Kocuk parmakları ile kornere çeldi.

24. dakikada Musaba'nın pasında ceza sahası içinde Emre Kılınç'ın şutunda top kaleci Batz'dan döndü. Meşin yuvarlak Holse'nin önünde kaldı. Danimarkalı futbolcunun boş ağlara göndermek istediği top Emre Kılınç'a çarparak oyun alanına geri döndü.

30. dakikada ceza sahasında topla buluşan Amiri'nin sert şutunda defanstan sekerek direk kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk çizgi üzerinden kornere tokatladı.

44. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Js Lee'nin pasına hareketlenen Widmer'in ceza sahası içine girer girmez sert vuruşunda top, kaleci Okan Kocuk'u geçerek ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Mainz 05'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

48. dakikada Mainz 05 farkı 2'ye çıkardı. Js Lee'nin şutunda top ceza sahası içinde Van Drongelen'in eline çarpmasının ardından hakem Mohammad Al-Emara penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Amiri, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-0

55. dakikada Amiri'nin aşırtma pasında altıpas içinde topla buluşan Js Lee'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

80. dakikada Tomasson'un ortasına Holse'nin gelişine vuruşunda kaleci Batz topu bloke etti.

Karşılaşmayı Mainz 05, 2-0 kazandı.

Stat: Mewa Arena

Hakemler: Mohammad Al-Emara, Turkka Valjakka, Mikaö Lamppu (Finlandiya)

Mainz 05: Batz, Kohr, Hanche-Olsen, Potulski, Da Costa, Js Lee (Dk. 90+1 Maloney), Sano, Nebel, Widmer (Dk. 77 Boving), Amiri (Dk. 90+1 Y Fell), Weiper (Dk. 69 Hollerbach)

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 57 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson (Dk. 85 Borevkovic), Makoumbou, Ntcham (Dk. 33 Yunus Emre Çift), Holse (Dk. 85 Soner Aydoğdu), Musaba (Dk. 57 Tahsin Bülbül), Emre Kılınç, Mouandilmadji

Goller: Dk. 44 Widmer, Dk. 48 Amiri (penaltıdan) (Mainz 05)

Sarı kartlar: Dk. 9 Mouandilmadji , Dk. 75 Yunus Emre Çift, Dk. 84 Van Drongelen (Samsunspor)