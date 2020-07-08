AA 08 Temmuz 2020 Çarşamba 22:41 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 22:41

Manchester ekibi, ligin 34. hafta maçında Etihad Stadı'nda Newcastle United'ı ağırladı.

Müsabakaya baskılı başlayan ev sahibi ekip, 10. dakikada Gabriel Jesus ve 21. dakikada Riyad Mahrez'in attığı gollerle soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

İkinci yarıda da etkili oyununa devam eden Manchester City, Federico Fernandez'in 58. dakikada kendi kalesine attığı golle farkı 3'e çıkardı. David Silva'nın 65. dakikada ve Raheem Sterling'in 90+1'in dakikada attığı goller skoru belirledi: 5-0

Lig ikincisi Manchester City puanını 69'a çıkarırken, Newcastle United 43 puanda kaldı.