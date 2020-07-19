19 Temmuz 2020 Pazar 00:56 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 00:56

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Milan, sahasında Bologna'yı konuk etti.

San Siro'da oynanan karşılaşmayı Milan 5-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Saelemaekers'ın attığı golle Milan öne geçerken 24. dakikada Hakan Çalhanoğlu, sın haftaların formda ismi olarak bu maçı da boş geçmedi ve farkı ikiye çıkardı. Dakikalar 44'ü gösterdiğinde ise Tomiyasu'nun golü farkı bire indirdi ve ilk yarı sona erdi.

6 GALİBİYET 2 BERABERLİK



İkinci yarının hemen başında Bennacer 49'da skoru Hakan Çalhanoğlu'nun asisti ile yeniden 2'ye çıkardı. 57. dakikada bu kez Ibrahimovic'in asisti ve Rebic'in golüyle skoru 4-1'e geldi ve dakikalar 90+2'yi gösterdiğinde Calabria durumu 5-1 yaparak maçın sonucunu ilan etti. Milan üç puanı almayı başardı.

Böylelikle Milan koronavirüs arası sonrasında 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik almış oldu. Son haftaların formda ismi Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 61. dakikada yerini Boneventura'ya bırakırken bu sezon çıktığı 31 maç 7 gol 6 asiste ulaştı.

Bu sonucun ardından Milan 56 puana yükselirken Bologna ise 43 puanda kaldı.