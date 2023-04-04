Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankaragücü, sahasında Trabzonspor'u ağırladı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Ankaragücü, geriye düşmesine rağmen 3-1 kazandı ve Trabzonspor'u kupanın dışına göndererek yarı finale adını yazdırdı.

Karşılaşmada Trabzonspor 22. dakikada Abdülkadir Ömür'ün golüyle öne geçerken Ankaragücü 51. dakikada Ali Sowe, 69. dakikada Diack ve 83. dakikada bir kez daha Ali Sowe'nin golleriyle yarı finale çıkmayı bildi.

Ankaragücü yarı finalde Galatasaray - Başakşehir maçının galibiyle karşılaşırken Trabzonspor'un bu sezonki Türkiye Kupası macerası ise sona erdi.

23 YIL SONRA YARI FİNAL

Ankaragücü, Trabzonspor galibiyetiyle 23 yıl sonra bir ilki yaşadı

Sarı lacivertli takım 23 yıl sonra adını yarı finale yazdırırken Trabzonspor'u da 11 yıl sonra mağlup etmeyi başardı. Öte yandan teknik direktör Tolunay Kafkas, Ankaragücü'nün başında iç sahada çıktığı ilk maçta efsane olduğu Trabzonspor'u mağlup ederek takımını yarı finale taşıdı.

ORHAN AK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında MKE Ankaragücü karşısında ilk 11'de son karşılaşmaya göre 3 değişiklik yaptı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Orhan Ak, Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor'a 4-3 yenildikleri maçın ilk 11'inden üç ismi değiştirdi.

Bordo-mavililerde Bartra'nın yerine Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı'nın yerine Larsen, Yusuf Yazıcı'nın yerine ise Doğucan Haspolat ilk 11'de şans buldu.

TOLUNAY KAFKAS'IN KUPA 11'İ

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise son lig maçına göre ilk 11'den 5 ismi değiştirdi.

Takımını yine üçlü savunma sistemiyle sahaya süren Kafkas, kalede Gökhan Akkan'ın yerine Bahadır Han Güngördü, kanat beklerde Kitsiou ve Hasan Ali Kaldırım'ın yerlerine Hanousek ve Malcuit, orta sahada da Diack'ın yerine Dokanovic, Pedrinho'nun yerine de Zahid'e forma verdi.

TRABZONSPOR ÖMÜR'LE ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın ilk yarısında Ankaragücü, güçlü rakibi karşısında hem top kontrolünü hem de oyun üstünlüğünü bırakmadan cesur bir oyunla oynadı. Trabzonspor ise fazla top kaybı yapmasına rağmen 22. dakikada Abdülkadir Ömür'le öne geçmeyi bildi.

Soldan gelişen konuk ekip atağında Markovic'in ara pasında penaltı noktasının önünde topla buluşan Abdülkadir Ömür, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı.

İlk yarının bitimine dakikalar kala önce Taylan Antalyalı, sonra da Emre Kılınç'ın şutlarında Uğurcan gole engel oldu ve maçın ilk yarısı 1-0'lık Trabzonspor üstünlüğüyle sona erdi.

ANKARAGÜCÜ EŞİTLİĞİ YAKALADI

Ev sahibi Ankaragücü, ikinci yarıya gol parolasıyla çıkarken çok geçmeden skoru eşitlemeyi başardı.

51. dakikada Taylan Antalya'nın ortasında Ali Sowe harika vurdu top üst direkten geri geldi. Kendi topunu takip eden Sowe, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve maça denge geldi.

UĞURCAN BU KEZ ENGEL OLAMADI

Trabzonspor, kalesinde gördüğü gol sonrası oyun üstünlüğünü eline geçiremedi. Ankaragücü cephesinde ise atakları sıklaştırarak yapılan gol arayışları bir savunma hatasıyla değerlendirildi ve skor yeniden değişti.

69. dakikada Ghayas Zahid'in soldan ceza sahasına gönderdiği topa Lamine Diack kafayı vurdu. Kaleci Uğurcan dokunmasına rağmen golü engelleyemedi.

SOWE SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Ankaragücü öne geçtikten sonra da durmadı. Rakibinin baskısına karşılık veremeyen Trabzonspor'a son darbeyi indiren isim Sowe oldu.

84. dakikada savunma arkasına atılan topa Ali Sowe, harika hareketlendi. Çok iyi kontrol edip sağ ayağıyla düzgün bir vuruşla takımını 2 farklı öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ankaragücü sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

13. dakikada ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Sowe'un şutunda, top üstten auta gitti.

22. dakikada Trabzonspor öne geçti. Soldan gelişen konuk ekip atağında Markovic'in ara pasında penaltı noktasının önünde topla buluşan Abdülkadir Ömür, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-1.

31. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında Zahid'in ceza sahasına yaptığı ortada, Sowe'un kale sahasının önünden yaptığı kafa vuruşunda, top direğin yanından dışarı çıktı.

45+1. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahasının sol çaprazından çektiği sert şutta, kaleci Uğurcan Çakır topu sağına uzanarak kontrol etti.

45+4. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından çektiği şutta, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



51. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Taylan Antalyalı'nın ceza sahasına ortasında Sowe'un kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Kale sahasının içine düşen topu bir kez daha kafayla kaleye gönderen Sowe, savunmanın müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.

63. dakikada Taylan Antalyalı'nın yaklaşık 30 metreden çektiği sert şutta, kaleci Uğurcan Çakır topu soluna uzanarak kornere çeldi.

69. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Zahid'in sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahasına gönderdiği topa Diack'ın yaptığı kafa vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-1.

79. dakikada Emre Kılınç'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Sowe, topu müsait durumdaki Diack'a çıkardı. Altıpasın içinde bomboş kalan Diack, müsait durumda topu auta gönderdi.

83. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye yükseltti. Atakan Çankaya'nın kendi yarı sahasından uzun oynadığı topu Chatzigiovanis kafasıyla arkasındaki Sowe'a gönderdi. Ceza sahasına giren ve topu iyi kontrol eden Sowe, düzgün bir vuruşla topu bir kez daha filelerle buluşturdu: 3-1.

Rakibini 3-1 yenen MKE Ankaragücü, yarı finale çıktı.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Ali Saygın Ögel, Ekrem Kan

MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Han Güngördü, Radakovic, Atakan Çankaya, Mujakic, Malcuit (Dk. 46 Fıratcan Üzüm), Taylan Antalyalı, Dokanovic (Dk. 46 Diack), Hanousek (Dk. 87 Arda Kızıldağ), Emre Kılınç (Dk. 90 Gökhan Töre), Zahid (Dk. 72 Chatzigiovanis), Sowe

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Denswil, Larsen (Dk. 71 Eren Elmalı), Doğucan Haspolat (Dk. 78 Hamsik), Siopis, Visca (Dk. 65 Bardhi), Abdülkadir Ömür (Dk. 78 Umut Bozok), Markovic (Dk. 71 Bakasetas), Gomez

GOLLER: Dk. 22 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Dk. 51 ve Dk. 83 Sowe, Dk. 69 Diack (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Dk. 33 Abdülkadir Ömür, Dk. 35 Peres, Dk. 77 Denswil, Dk. 89 Uğurcan Çakır, Dk. 89 Bakasetas (Trabzonspor), Dk. 39 Hanousek, Dk. 89 Arda Kızıldağ, Dk. 89 Mujakic (MKE Ankaragücü)